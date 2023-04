Nós estamos sozinhos no universo? Isso é o que diz o paradoxo de Fermi

margarita aero 10/04/2023 19:25 5 minutos

Possível representação de uma forma avançada de vida extraterrestre

em 1950 Enrico FermiEnquanto trabalhava nos Laboratórios de Los Alamos, Novo México, ele se viu discutindo com alguns colegas sobre… Vendo OVNIs. A conversa obviamente tocou em diferentes aspectos da visão até que em um ponto Fermi disse:

onde está todo mundo? (onde está todo mundo?)

Na verdade só na nossa galáxia existe Centenas de bilhões de estrelasno universo há pelo menos Dois trilhões de galáxias Semelhante às nossas estrelas, com muitas estrelas teoricamente adequadas para serem o centro de um sistema planetário, com órbitas nas quais formas de vida inteligentes poderiam se desenvolver.

Por que ninguém nos contatou?

Estamos falando de números enormes cuja existência deve (novamente em teoria) ser garantida probabilidade muito alta Para conhecer outras entidades extraterrestres com algum tipo de inteligência.

Certamente é possível que a vida na Terra seja uma consequência Circunstâncias acidentais e afortunadasmas com os números que acabamos de falar, é possível que a causa comum dos acontecimentos, que trouxeram vida ao nosso planeta, seja exclusivo?

Mas caso não estivéssemos Apenas seres vivos dotados de inteligência No universo, porque não encontramos ou implementamos nada disso sinais extraterrestres?

Este é o lugar A ironiaem contraste com a frase que Nós não estamos sozinhos no universo e no presente Falta de evidências científicas e observações que provam a existência ativa de outras formas de vida inteligente.

equação de Drake

sobre 10 anos mais tarde A famosa questão de Fermi, 1960, Frank Donald DrakeAstrônomo e astrofísico americano, A. equação matemática Para estimar o número de civilizações extraterrestres capazes de se comunicar em nossa galáxia:equação de Drake.

É claramente uma equação tentando derivar um arquivo número dessas civilizaçõesusando termos inteiramente especulativos e multiplicando-os juntos.

Inclusão na Equação de Drake I Valores usados ​​pelo próprio astrofísico Pegar O número de civilizações extraterrestres Em nossa galáxia é capaz de se comunicar conosco é igual 10. Mas cuidado porque toda diferença nos parâmetros faz com que grandes diferenças no resultado final flutuem de 600.000 Para mais otimismo e 0,0000001 aos mais pessimistas.

As possíveis respostas do SETI e do Fermi

Também em 1960 Drake propôs Um programa dedicado à busca de vida extraterrestre inteligente evoluiu o suficiente para enviar sinais de rádio por todo o universo, o Se você é (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), uma organização científica privada, sem fins lucrativos, nascida oficialmente em 1974 e desde então tem procurado por sinais extraterrestres enviados de outras formas de vida no universo.

No momento, nenhum sinal foi detectado, exceto para o chamado sinal Fque durou 72 segundos e foi tirada em 15 de agosto de 1977 por Jerry R. Eman Com o Big Ear Radio Telescope da Ohio State University. a Sinal de rádio de banda estreita forte Com características como sugerir uma fonte fora do nosso sistema solar, hipótese que ainda não foi confirmada.

Então Mais de 70 anos depois Ainda não foi possível encontrar uma resposta para a questão de Fermi, embora muitos tenham buscado uma solução desenvolvendo Numerosas teorias Alguns dos mais pessimistas são aqueles que consideram a Terra uma raridade, mas sim única, ou seja, Estamos sozinhos no universopara o tipo mais pessimista que supõe que existam formas de vida extraterrestres inteligentes, mas elas simplesmente são Eles não têm interesse em se comunicar conosco.