Está agendado para sábado, 2 e domingo, 3 de julho, a partir das 10, na sala de conferências do museu internacional subordinar Cena do nascimento de GrechoA Nona Edição da Conferência Fé e Ciência.Assis ao ventoO evento promovido pelo município de Greccio foi criado na estrutura que abriga um rico acervo de família artística de diferentes culturas e estilos, imerso em uma sugestiva cenografia, dedicada à inteligência angélica e artificial.

A inteligência artificial, infelizmente para seus usos civis e militares, é um tema de grande interesse por suas implicações científicas, econômicas (impacto no mundo do trabalho, por exemplo) e éticas. A aproximação ao mundo dos anjos, enraizada na longa tradição de Grecho, que celebra São Miguel como padroeiro e que vê também um anjo representado na representação do emblema do concelho, é uma útil chave de compreensão ao mesmo tempo vez uma verdade de natureza espiritual como o "diacionismo angélico" e de natureza científica como a da "inteligência".