Que máscaras usar e quando limpá-las

Julhohora de período de férias Baseado em viagensna Itália e no exterior, para muitas pessoas, este ano infelizmente com bugbear Doença do coronavíruscom florescimento infecção O que está sendo registrado dia a dia em nosso país, lá fora, e sobretudo por causa da subvariante boom Omicron do vírus conhecido como Ba5. “Nesta fase, distingue-se pela sua circulação Variáveis” A partir de SARS-CoV-2 Altamente contagiosa, pode ter havido um aumento acentuado na proporção de pessoas que contraíram uma infecção que não foi notificada aos sistemas de vigilância por motivos de subdiagnóstico ou “autodiagnóstico” (o diagnóstico é feito por meio de testes do tipo faça você mesmo). Instituto de Saúde (questão), nos dois últimos relatórios estendidos sobre a tendência do Covid-19 na Itália, destacando que isso pode levar a uma subestimação da taxa de infecção e, portanto, dos riscos relativos e da eficácia da vacinação”.

Que precauções devem ser observadas para sair com segurança para período de férias? E quais comportamentos devem ser observados para tentar reduzir seus riscos? infecção? Quando devo máscaras (Não obrigatório para viagens em um aeroporto), e que tipo de proteção individual deve ser usada? Quando eu absorvente interno?

Covid e viagens, comportamentos a ter em conta

Alerta da OMS

Na Europa, os países “aboliram as medidas anti-Covid”, pelo que “o vírus será transmitido em níveis elevados durante o verão” e “o aumento da taxa de infeção em pessoas em risco de desenvolver doenças graves levará a um aumento das internações, maior perturbação dos serviços básicos serviços de saúde e, infelizmente, pode levar a um excedente mortoÉ o medo que ele expressou. Hans KlugeDiretor Regional deOrganização Mundial da Saúde (Quem é o) para a Europa.

Por outro lado, «a prevalência de subvariáveis Omicron BA.4 E a Bacharel 5Por outro lado, um aumento viagensencontros e eventos de verão”, são os principais fatores que levam o número um da OMS na Europa a emitir um alerta: “Novos casos de Covid-19 duplicaram no último mês em toda a região” e “devemos estar preocupados” devido a isso tendência em que é um “lembrete difícil” de que “ainda não estamos fora de perigo”.

Para Kluge, “independentemente de os países afrouxarem ou apertarem as medidas de controle de infecções”, todos podemos fazer nossa parte para proteger a nós mesmos e aos outros, seguindo algumas práticas simples como Lave as mãos regularmente E a nos vacineAssim, “aumentando as taxas de imunização, principalmente entre os idosos e com outras doenças crônicas”.

Seus dez mandamentos Rede Mundial de Saúde

Veja como reduzir o risco de infecção durante a viagem: Comportamentos a serem observados foram definidos antes Rede Mundial de SaúdeO principal conselho é limitar o contato com as pessoas. Ou melhor, é melhor apenas sair com as pessoas com quem você mora, ou fazer parte de um pequeno grupo que inclui as pessoas com quem você mora e algumas outras pessoas (basicamente sempre o mesmo grupo de pessoas). Mas se houver uma ocasião ou evento em que você precisa conhecer outra pessoa, como você se mantém seguro (nós e as pessoas que conhecemos, bem como as pessoas com quem convivemos)? Aqui está um livreto de sugestões para reduzir o risco de infecção: Comunicação; viajar com segurança, qualidade do ar; Sérum; Poucos e curtos contatos; Teste, máscara, auto-diagnóstico, retorne com segurança.

1) Comunicação: É aconselhável comunicar com antecedência com pessoas que tenham preocupações com a infecção. Isso porque algumas medidas preventivas exigem algum planejamento, por isso devem ser discutidas com as pessoas com quem você pretende namorar. Devemos nos lembrar de prestar atenção especial à proteção de familiares e amigos vulneráveis.

2) Segurança durante a viagem: Os contatos sociais devem ser restritos antes de fazer a viagem. Depois disso, é recomendável usar uma máscara de alta qualidade e bem ajustada (N95, KN95, KF94, FFP2) e óculos ou máscara. Se for usado o compartilhamento de carro, o motorista deve ser obrigado a usar máscara e perguntar sobre quaisquer sintomas. Certifique-se de que o sistema de ventilação dentro do veículo não esteja na posição de recirculação. Use banheiros antes de viajar e, se possível, evite usar serviços públicos compartilhados. Mantenha toalhetes à base de álcool e desinfetante para as mãos à mão para higienizar as bolsas (especialmente as alças) e as mãos. As precauções de segurança de viagem detalhadas podem ser encontradas aqui: whn.global/guidelines/index.php/Travel

3) Qualidade do ar: Dentro de casa, deixe as janelas abertas se possível quando não houver purificadores de ar. Abrir as janelas pelo menos a cada 20 minutos para estimular a troca de ar reduz bastante o risco de transmissão do Covid-19.

4) Vacinas: As vacinas disponíveis são muito eficazes e reduzem as chances de infecção. Recomenda-se tomar uma dose de reforço (reforço) antes de viajar.

5) Contatos: Minimize o contato com outras pessoas para reduzir o risco de infecção.

6) Teste: Se o resultado do swab for positivo, você pode decidir não fazer a viagem. Se você tiver sintomas, é melhor não viajar.

7) Reuniões curtas: É preferível reduzir o tempo que passa na companhia de outras pessoas se estiver em locais fechados.

8) Máscaras: Máscaras simples são relativamente baratas e, quando usadas corretamente, são muito eficazes na prevenção da transmissão. Aqui estão instruções detalhadas sobre o uso correto de máscaras: covidactiongroup.net/mask-fit-matters

9) Autodiagnóstico: Se você não está se sentindo bem, é melhor se isolar e fazer o teste. Se ocorrerem sintomas causados ​​pela doença e o teste falhar, é melhor se isolar.

10) Regresso em segurança: É aconselhável planear a sua viagem de regresso com antecedência para que possa fazer uma viagem seguindo todas as precauções para se proteger a si e às pessoas com quem convive. Sugere-se que você faça o teste ao voltar para casa e, se aparecerem sintomas da doença, é aconselhável se auto-isolar.