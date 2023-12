Não só bom, mas também uma cura milagrosa para a saúde: 5 propriedades das tangerinas que você deve conhecer

Todo mundo conhece as tangerinas, seus benefícios e a vitamina C, mas essa fruta esconde outros segredos preciosos.

As tangerineiras só apareceram na Europa no século XIX, graças às importações dos ingleses. A planta deste citrino, originária da Ásia tropical e do sul da China, encontra o seu lar ideal em zonas de clima mais quente: em Itália, é cultivada principalmente na Calábria e na Sicília, mas também a podemos encontrar na Campânia, e acima mesmo locais onde as temperaturas não caem A temperatura nunca ultrapassa os 13 graus.

A tangerina caracteriza-se pelo seu aroma e sabor fortes, e além de conter muitos nutrientes como vitaminas, fibras e minerais, também é baixa em calorias, por isso é a “parceira perfeita” nas dietas de emagrecimento. As tangerinas contêm apenas cerca de cinquenta calorias, mas são tão doces que são quase como comer doces.

Mesmo comendo apenas duas tangerinas por dia, podemos desfrutar de cinco benefícios: Aqui estão o que são

Existem muitas frutas boas que também fazem bem à saúde, e as tangerinas também estão entre elas. Sempre presentes nas nossas mesas, uma vez que (re)descobrimos as suas úteis obras, não poderemos mais prescindir delas.

Em primeiro lugar, a tangerina é uma aliada da nossa beleza. Graças à grande quantidade de vitamina C, antioxidantes e beta-caroteno. Comer essas frutas ajuda a combater o envelhecimento da pele, rugas e sinais de envelhecimento. Além disso, não esqueçamos que uma boa dose de vitamina C estimula a produção fisiológica de colágeno. Ajuda em mandarim Também mantém os vasos sanguíneos jovens.

Comer tangerinas é uma sensação muito agradável, mesmo e talvez principalmente no inverno. Isto não é um clichê, mas sim um efeito resultante da ingestão Magnésio, cálcio e vitaminas B, que também protegem o sistema nervoso.

Novamente graças aos materiais acima combinados com o fornecimento de fibra, Comer tangerinas ajuda você a se sentir satisfeitoPara evitar estragar seu plano de dieta com dores de fome. As tangerinas são perfeitas como lanche e também ajudam Manter a saúde intestinal e assim aumentar as defesas imunológicas.

Por fim, as tangerinas são consideradas amigas do coração, não só porque proporcionam bom humor, mas também porque contêm flavonóides, substâncias que ajudam a manter o bom humor. Equilibrar a pressão arterialcom todos os benefícios de saúde relacionados.

Aqui, depois de conhecer todos os milagres que as tangerinas podem oferecer, com certeza iremos comprá-las e comê-las de boa vontade.