Astrônomos descobriram uma aurora em nosso sol pela primeira vez

Esta ilustração fornecida pelo diretor de pesquisa indica o processo ativo que levou à geração desta aurora com ondas de rádio na superfície do Sol.

Enzo Campitela Meteorito argentino 12/10/2023 07:00 6 minutos

Auroras, um fenômeno que associamos às luzes que observamos na alta atmosfera, especialmente em altas latitudes, foram detectadas pela primeira vez no Sol.

Esta é a aurora criada por elétrons que correm através das manchas solares na superfície da nossa estrela, relata a WordsSideKick.com. Ondas de rádio excitadas foram detectadas na superfície do Sol, lembrando a aurora boreal.

Mancha solar: É uma área do Sol que apresenta temperatura mais baixa que o ambiente circundante e intensa atividade magnética. Uma aurora na nossa estrela foi detectada numa destas regiões.

As ondas de rádio são um tipo de radiação eletromagnética conhecida por seu uso em tecnologias de comunicação, como televisão, telefones celulares e rádios. Esses dispositivos recebem ondas de rádio e as convertem em vibrações mecânicas em um alto-falante para criar ondas sonoras. O espectro de radiofrequência é uma parte relativamente pequena do espectro eletromagnético.

A aurora boreal também foi vista a olho nu na Itália, e não é a primeira vez que isso acontece

O espectro é dividido em sete regiões em ordem decrescente de comprimento de onda e aumento de energia e frequência. Em outras palavras, quanto mais curtas as ondas, mais energia está envolvida. Os nomes comuns são ondas de rádio, microondas, infravermelho (IR), luz visível, ultravioleta (UV), raios X e raios gama. Agora, as ondas de rádio criaram um espetáculo fascinante para os astrónomos e uma riqueza de informações sobre a atividade relacionada com o Sol.

Já foi observado em outras estrelas



A luz solar foi observada a uma altitude de cerca de 40.000 quilómetros acima da mancha solar, uma área escura e magneticamente distorcida na superfície do Sol. Astrônomos na Terra detectaram explosões de ondas de rádio ao longo de uma semana.

Eventos semelhantes já foram observados em outras estrelas. No passado, os cientistas detectaram sinais de rádio semelhantes aos da aurora vindos de estrelas distantes. Mas esta é a primeira vez que notam tal sinal do nosso sol.

Este é o padrão de emissão de rádio da aurora solar. Cenário físico de aceleração de elétrons por atividade de explosão, levando a radioauroras a partir de manchas solares. Foto de : Siji Yu

Os resultados desta observação foram publicados em 13 de novembro na revista Astronomia da natureza. siji yo, Autor principal do estudo e astrônomo V Centro do Instituto de Tecnologia de Nova Jersey para Pesquisa solar e terrestre (NJIT-CSTR), afirmou que “Este fenômeno é muito diferente das típicas explosões de rádio solares transitórias, que normalmente duram minutos ou horas.“. Para Leão, Esta é uma descoberta emocionante que tem o potencial de mudar a nossa compreensão dos processos magnéticos estelares.

Como os girassóis rastreiam o sol? Os cientistas ainda não sabem

No caso do nosso planeta, a aurora é o resultado de detritos solares energéticos que passam pela atmosfera perto dos pólos, onde o campo magnético protetor é mais fraco, agitando moléculas de oxigênio e nitrogênio. Isso faz com que as partículas liberem energia na forma de luz, criando cortinas coloridas onduladas no céu..

Julgamento no Sol

Os detritos solares são frequentemente ejetados do Sol quando os campos magnéticos que cercam as manchas solares ficam emaranhados antes de se desfazerem repentinamente. A liberação de energia resultante causa explosões de radiação chamadas erupções solares e jatos explosivos de material solar chamados ejeções de massa coronal..

Agora, ao apontar um radiotelescópio para uma mancha solar na superfície da nossa estrela, os investigadores detectaram uma emissão semelhante a uma aurora acima dela, que acreditam ser o resultado de electrões de explosões solares serem acelerados ao longo de fortes linhas de campo magnético. Do lugar.

As manchas solares são mais escuras e mais frias do que as que as rodeiam na superfície do Sol e, devido ao seu dinamismo, estão ligadas por fortes campos magnéticos.

No entanto, ao contrário da aurora da Terra, as emissões destas manchas solares ocorrem em frequências Variando de centenas a milhares de quilohertz [kilohertz] Em cerca de 1 milhão de kHz, Como resultado direto do fato de que o campo magnético das manchas solares é milhares de vezes mais forte que o campo magnético da Terra. Em comparação, as auroras típicas encontradas na Terra emitem luz em frequências entre 100 e 500 quilohertz. Estas observações abriram a possibilidade de uma maior compreensão da atividade solar.

Algo está acontecendo com o sol: o hemisfério norte está cheio de manchas solares

Os investigadores disseram que a sua descoberta abre novos horizontes para o estudo da atividade solar e começaram a analisar dados de arquivo para encontrar evidências ocultas de auroras solares passadas. Usando esta informação, eles começaram a resolver o mistério de como as partículas energéticas e os campos magnéticos interagem num sistema com manchas estelares de longa vida. Isto se aplica não apenas ao nosso Sol, mas também às estrelas fora do nosso sistema solar.