Uma dieta anti-inflamatória realmente funciona? Quando é necessário e o que comer para saber seus efeitos no corpo

Numa época em que o fast food se tornou um dos alimentos mais procurados, cada vez mais especialistas falam sobre a chamada dieta antiinflamatória. Porém, esse tipo de dieta não serve apenas para emagrecer, mas também para emagrecer Proteja-se de diversas doençasPara aliviar os sintomas dos outros e viver uma vida mais longa e saudável.

Porém, para seguir isso, você precisa conhecer todos os alimentos que realmente fazem bem e são capazes de fazer isso. Pare a inflamação e reduza seus efeitos negativos No organismo vivo.

Como funciona a dieta antiinflamatória?

O termo dieta pode fazer você pensar nos modismos usuais que visam apenas realizar e prometer milagres em termos de perda de peso. Mas a verdade é que uma dieta anti-inflamatória é um estilo de vida que pode melhorar a sua qualidade e garantir uma saúde melhor. Para quem está se perguntando se realmente funciona, a resposta é sim.

Assim como isso é verdade É sempre recomendável segui-lo Porque sentir-se bem não deve ser uma escolha, mas sim um objetivo para cada um de nós. Explicando como fazer isso, esta dieta não conta calorias ou nutrientes (que um nutricionista pode coletar), mas sugere alimentos de preferência todos os dias para reduzir a inflamação no corpo.

No topo da longa lista Obviamente existem frutas e vegetais É rico em vitaminas e minerais benéficos ao cérebro e ao corpo em geral. As leguminosas também são essenciais para a manutenção da boa saúde e pela sua função anti-inflamatória. Em seguida, siga os grãos integrais graças à fibra que eles contêm Eles também provaram ser muito importantes para o microbioma intestinal. Então siga Peixe É rico em ômega-3 e frutas secas, que também são alimentos antiinflamatórios. Finalmente, não devemos esquecer Azeite virgem extra Que além de ser um verdadeiro remédio para o corpo também ajuda na redução da inflamação e no seu uso Especiarias e aromatizantes.

Para ter uma boa microbiota você pode adicionar o consumo de chá verde, kefir e aqueles alimentos conhecidos como deuses Verdadeiros superalimentos. É claro que com tal dieta, todos os alimentos considerados prejudiciais à saúde devem ser evitados tanto quanto possível. Acima de tudo, você deve sempre fazer alguma atividade física juntamente com algumas sessões de meditação. o último, Além de prolongar a vidaNa verdade, é capaz de modificar o cérebro, interrompendo a inflamação e fornecendo uma assistência mais do que válida. Todas as regras combinadas permitirão que você desfrute de uma vida mais saudável e prazerosa.