Cosmo – A fotografia entre a ciência e a arte –

Primeira edição do Festival Internacional – Collefero

“A beleza do universo não vem apenas da unidade na diversidade, mas também da diversidade na unidade.”

A fotografia, desde o seu surgimento, tem desempenhado um papel indispensável na construção de uma nova história visual do mundo com especial referência ao avanço imparável do pensamento científico e à sua divulgação. De forma igualmente consciente, notamos a ausência de momentos de reflexão coletiva sobre este tema.

Daí a necessidade de preencher esta lacuna propondo a organização de um festival internacional centrado na fotografia e na sua relação entre ciência e arte na história da humanidade. Assim, o tema do festival aborda o apelo humano para viver noutro lugar, através da descoberta científica sem abandonar a dimensão onírica dos sonhos, e assim um debate contínuo entre a curiosidade e a tendência para surpreender. O festival como lugar de pesquisa, contemplação e, portanto, cultura. A cultura, capaz de comunicar e expressar de forma conclusiva a vocação histórica da região de Collefero, é um centro de excelência na pesquisa e criação do espaço e além das tecnologias espaciais.

A conferência de imprensa de apresentação de Cosmo – Fotografia entre Ciência e Arte – primeira edição do Festival Internacional de Fotografia, será realizada na sede da Biblioteca Riccardo Morandi Collefero – Via Noble 1 – Piazza dei Cosmonoti, Collefero (RM) – Terça-feira, 12 de dezembro, às 17h.

https://www.cosmophotofest.it/ (em construção)

Informações [email protected]

Luisa Briganti

[email protected]

Via Piaggio Balai 12

Roma, Rom 00151

