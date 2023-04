Erros de higiene não devem ser cometidos na cozinha: certifique-se de que você também está errado!

Cozinhar é uma arte que requer muita paixão e habilidade, mas segurança e higiene também são importantes. Vamos ver o que fazer e o que não fazer para manter sua cozinha limpa.

lá cozinha É um local onde alimentos crus e cozidos são manuseados com frequência, e a limpeza de todo o ambiente é primordial para a saúde dos comensais. Neste artigo, falaremos sobre erros que não devem ser cometidos na cozinha para garantir o preparo seguro e saudável dos alimentos.

A cozinha é um local onde se manuseiam alimentos crus e cozinhados, sendo Necessário para manter um ambiente saudável Para evitar a contaminação dos alimentos e garantir a segurança dos comensais. Aqui estão algumas dicas simples para manter a limpeza na cozinha.

E É importante lavar bem as mãos Lave com água morna e sabão antes e depois de preparar os alimentos para evitar a propagação de germes. Para armazenar corretamente os alimentos, é preciso seguir algumas regras de higiene, como armazenar alimentos crus separados dos alimentos cozidos, manter os alimentos cobertos ou em recipiente adequado e verificar o armazenamento refrigerado em temperaturas abaixo de 4°C.

Os utensílios utilizados na cozinha (facas, panelas, frigideiras, tábuas de corte, etc.) devem ser bem limpos com água e sabão após cada uso e não devem ser compartilhados entre alimentos crus e cozidos para evitar contaminação cruzada. Cozinhar os alimentos corretamente: Cozinhar os alimentos corretamente é uma forma de evitar a contaminação bacteriana. É importante cozinhar a carne a uma temperatura interna de pelo menos 70°C e o frango a 75°C.

o A superfície de trabalho deve estar limpa Com soluções desinfetantes à base de água e vinagre ou outros produtos desinfetantes. Além disso, é importante usar um produto desinfetante também para limpar a pia da cozinha.

Entre os erros mais comuns que todos cometemos pelo menos uma vez e que ameaçam a higiene na cozinha estão:

Não lave as mãos: Este é um dos maiores erros cometidos na cozinha. Lavar bem as mãos com água e sabão antes de começar a preparar os alimentos evita a contaminação de germes e bactérias perigosos que podem transmitir doenças.

Não lave os utensíliosUtensílios de cozinha como panelas, frigideiras e talheres. Deve ser bem limpo antes e depois do uso. Em particular, é importante lavar as facas após usá-las para cortar carne crua para evitar a contaminação cruzada.

Não armazenar alimentos corretamenteOs alimentos devem ser armazenados adequadamente na geladeira ou no freezer. Alimentos crus, como carne, devem ser armazenados na prateleira inferior da geladeira para evitar que seu suco contamine outros alimentos.

Não cozinhe alimentos em temperaturas apropriadasCozinhar os alimentos em temperaturas adequadas é essencial para eliminar bactérias e doenças. Por exemplo, a carne deve ser cozida a uma temperatura interna de pelo menos 70°C, enquanto o frango deve atingir 75°C para que seja seguro para consumo.

Não limpe a mesaA bancada de trabalho deve ser bem limpa antes e após o uso. Use uma solução de vinagre e água para remover germes e bactérias da superfície de trabalho.