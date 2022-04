O que o Gastronome Artusi escreveu no século XIX – PiemonteTopNews

“Obviamente ninguém quer dar importância à alimentação, e o motivo é fácil de entender: mas, hipocrisia à parte, todo mundo reclama de um jantar ruim ou de uma indigestão por má preparação dos alimentos. Como a nutrição é a primeira necessidade da vida, é razoável cuidar dela para satisfazê-la o menos possívelAssim escreveu Pellegrino Artusi (1820-1911), escritor e crítico literário italiano, conhecido sobretudo por ser o autor de um dos mais famosos livros de receitas italianos: “A ciência na cozinha e a arte da alimentação saudável”. um “livro de receitas simples”, mas é um verdadeiro símbolo da culinária e da língua italiana.

Com 790 receitas, compiladas pelo autor com empenho paciente e ao longo de incontáveis ​​anos e longas viagens, “l’Artusi” não é apenas um dos livros de receitas mais importantes da cozinha italiana em geral, mas também uma verdadeira pedra angular que contribuiu para a difusão da língua italiana “recém-nascida” na península. Escrito em uma linguagem suave, elegante e harmoniosa, o gastrônomo Romagna tornou-se familiar a gerações de italianos e italianos, como uma presença preciosa e amigável, e um exemplo extraordinário de trabalho dinâmico e aberto, crescendo como comunidade e grupo comum. A “Ciência na Cozinha e a Arte da Alimentação Saudável” espalha nos lares italianos a viva língua florentina anunciada pelas recentes reformas manzoni, uma linguagem nova e dinâmica, mas ao mesmo tempo correta, disciplinada e atenta à emergente literatura literária. tradição. Aprenda italiano aprendendo a cozinhar! 750 receitas, muitos mosaicos da casa italiana e das tradições regionais, que, incluindo fritos, molhados, recheados, chutneys, gelados, cozidos e assados, eram muitas vezes acompanhados de comentários, pungentes e por vezes irónicos, do próprio autor; Na época da unificação da Itália, os italianos não possuíam uma herança cultural e linguística suficientemente comum, assim como não havia um conceito único de “cozinha italiana”, cuja língua intimamente ligada às tradições locais foi influenciada – e, em certa medida, ainda sofre – dessa heterogeneidade. Nesse sentido, Artusi foi um dos primeiros pensadores da época a reconhecer a necessidade não apenas de racionalizar o léxico italiano, mas também de criar uma verdadeira “linguagem alimentar”.

Escritor e conhecedor Pellegrino Artosi Seu livro sagrado foi traduzido para muitas línguas

Traduzido para o inglês, holandês, português, espanhol, alemão e francês, a partir da obra de saber Ele tornou Artusi famoso em todo o mundo, imortalizando seu autor como um divisor de águas na cultura gastronômica da época; Uma publicação, no entanto, não teve um início fácil de imediato: foi o próprio Artusi, de fato, quem pagou a impressão dos primeiros livros do próprio bolso, e não encontrou editora disposta a financiá-los. O sucesso alcançado foi surpreendente e foi definido pelo imenso amor que o público tinha pelo trabalho: mais de 100 anos depois, “Ciência na Cozinha e a Arte da Boa Comida” continua sendo impresso. Artusi supervisionou e atualizou pessoalmente os cinco primeiros exemplares da obra, aumentando as receitas e o interesse pela escrita. Após sua morte em 1911, ele não teve filhos, deixando para seus dois chefs pessoais, Marietta Sabatini e Francesco Rovelli, os direitos autorais da obra, permitindo-lhes uma vida confortável mesmo após sua expiração em 1961.

Será a abordagem que determinará o seu sucesso: todas as receitas, embora práticas e pensadas para um cumprimento claro do fogão à mesa, são um trabalho instrutivo, informativo, compreensível, inteligente e temperado na caligrafia eclética e requintada de Artusi capaz de trazer para fora mais do que um sorriso e uma risada para o leitor.

“A cozinha é um patife. Muitas vezes eles voluntariamente causam desespero, mas também dão prazer, porque naqueles momentos em que você consegue ou supera uma dificuldade, você se sente bem consigo mesmo e canta a vitória. Desconfie de livros sobre esta arte: a maioria são ilusórios ou incompreensíveis, especialmente livros italianos; Menos ruim que os franceses: no máximo, no máximo, você poderá obter uma pista útil quando conhecer a arte. Se você não pretende ser um cozinheiro, não acho necessário ter sucesso, e com uma pá na cabeça só gerar paixão, muita atenção e hábito cuidadoso: então escolha sempre as matérias-primas da melhor qualidade que lhe torná-lo pessoalEste prefácio do autor permanece até hoje.