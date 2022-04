O exercício contínuo e o esforço extenuante podem ter alguns efeitos colaterais a longo prazo. Nestes casos, é normal sofrer entorses ou entorses que danificam os membros e as articulações. O resultado será uma dor na área afetada que deve desaparecer com algum descanso e um pouco mais residência.

Mas cuidado com a dor no braço ou no cotovelo, pois pode ser sorrateira. Embora seja um sintoma comum e generalizado, às vezes tende a ser subestimado. De fato, a possibilidade de alguma forma de doença cardíaca que deve ser monitorada não pode ser descartada.

Causas comuns

Haverá diferentes situações que levarão a dores nos braços e cotovelos. Na maioria das vezes é por causa das atividades que fazemos, mas às vezes é por causa do envelhecimento.

Além das entorses acima, podemos sofrer de cotovelo de tenista ou de golfista. O nome pode ser rastreado até esportes que expõem os músculos ao estresse que causa dor. Mas cuidado também com a bursite, que é uma inflamação causada por movimentos constantes e repetitivos.

Em casos raros, podemos atribuir a dor a uma lesão ou a um nervo quebrado. Quando isso ocorre, o distúrbio pode se estender para a área do pescoço e se transformar em uma espécie de sensação de formigamento.

Cuidado com a dor no braço ou no cotovelo, pois pode ser um sintoma dessa doença cardíaca, que não afeta apenas o tórax

A dor nos braços e cotovelos muitas vezes pode ser tratada com medicação e sem esforço físico extra. No entanto, sob certas condições, pode-se estar escondendo Doenças cardiovascularesO fator de risco para ataques cardíacos e derrames: angina pectoris.

de acordo comInstituto Superior de SaúdePortanto, esta doença pode estar relacionada a problemas na movimentação das articulações. A angina geralmente aparece como dor no peito, devido à atividade física ou condições estressantes. A dor às vezes pode se estender para outras partes do corpo, como pescoço ou mandíbula, ou afetar apenas o braço esquerdo.

Na maioria das vezes, é apenas uma questão de tempo para resolver esse problema desagradável. É importante fazer uma pausa, pelo menos até que a dor diminua. Em qualquer caso, seria uma boa ideia procurar apoio do seu médico de família para verificar o seu estado de saúde.

