Tomaino homenageia profissionais de ciência e saúde doando ‘Lemani’ para Asl 5

É vermelho porque vermelho é a cor do sangue e da dor, mas também é a cor da paixão. É simples nas suas formas porque quer ser um símbolo de proximidade, ajuda e cooperação.” É assim que o Sr. Giuliano Tomaino, escultor e pintor, conta a sua história “as mãos” O trabalho que ele queria doar à Asl 5 para que continuasse sendo um sinal tangível e visível da pandemia e do compromisso contínuo que os profissionais de saúde estão fazendo nos centros de vacinação.

A ideia nasceu justamente da equipe do Asl 5 que queria pedir ao artista que criasse algo que pudesse de alguma forma transmitir, em um objeto, um senso de comunidade com o valor da ciência que produziu as vacinas Covid.

Tomaino aceitou de imediato o desafio e inovou “as mãos” que pesa 200 quilos, tem 1,60 metro de altura e 1,20 metro de largura, e como o artista nos conta que é “o ferro pintado sugere um símbolo que já usei em meus outros trabalhos: mãos estilizadas se tocando para parecer sempre poder contar por outro, a certeza de que há alguém pronto para ajudar, para segurar você. Com isso em mente, os materiais para confeccioná-lo me foram fornecidos gratuitamente pela Siderurgica Toscana e pela InTech, a quem agradeço.”

Para melhor representar a mensagem da fraternidade, o trabalho foi entregue ao ASL 5 inacabado: para finalizá-lo, seria necessária a intervenção dos operadores dos centros de vacinação que os decoravam com tampas de borracha coloridas que selavam os frascos de vacina.

“Pensei na forma – conclui o mestre – mas a essência da estátua deve ter sido a habilidade manual das enfermeiras que trabalharam arduamente neste período. O resultado será um coral, um busto delas mas sobretudo com elas. Aço e criatividade para um trabalho social comum onde todos podem acrescentar pequenos detalhes e detalhes E uma peça faz parte de um todo.”

“Quando o Maestro Tomaino aceitou nosso pedido – comentou Maria Alessandra Massi, Diretora de Assuntos Sociais e de Saúde da Asl 5 – soubemos imediatamente que receberíamos um lindo presente: a oportunidade de testemunhar uma obra de arte em dois anos muito difíceis. a conclusão do “Lemani” todos os funcionários estão envolvidos, em breve terminará E vamos mostrá-lo à cidade. Depois disso, planejamos tê-lo circulando em todos os escritórios da empresa como sinal de compromisso e sacrifício para o maior Boa.”