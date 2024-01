O buraco negro mais antigo já visto tem mais de 13 bilhões de anos

O buraco negro mais antigo observado até agora tem mais de 13 bilhões de anos: descoberto graças ao Telescópio Espacial James Webb da NASA e da Agência Espacial Europeia e Canadense, ele data de apenas 400 milhões de anos após o Big Bang. descoberta, Publicados Na revista Nature, o artigo vem de um grupo internacional de pesquisadores liderado pelo italiano Roberto Maiolino, da Universidade britânica de Cambridge, que também inclui outros italianos que trabalham no exterior e para o qual também contribuiu a École Normale Supérieure de Pisa. O objeto observado é surpreendentemente massivo para o universo primitivo, com dimensões da ordem de alguns milhões de vezes a massa do nosso Sol, e assim põe em causa as teorias atuais sobre como os buracos negros se formam e crescem.

“Os novos dados obtidos com o Jwst descartaram algumas das teorias mais comuns sobre a formação destes buracos negros, pelo que foi necessário desenvolver novas teorias”, explica Maiolino à agência noticiosa italiana ANSA. “Existem dois cenários mais plausíveis: é possível que os buracos negros já tenham nascido muito massivos, e é possível que isso tenha acontecido após o colapso gravitacional de enormes nuvens de gás primordial. Alternativamente – continua o pesquisador – é possível que o primeiro buracos negros foram formados a partir do colapso. As primeiras estrelas, portanto, teriam nascido relativamente pequenas e depois cresceram muito rapidamente, a uma taxa muito maior do que as hipóteses anteriores previam.

Na verdade, os astrónomos acreditam que os buracos negros supermassivos nos centros de galáxias como a Via Láctea cresceram até ao tamanho actual ao longo de milhares de milhões de anos. Mas aqui está o problema: o universo ainda não tinha mil milhões de anos quando este buraco negro já estava totalmente formado.

Como todos os buracos negros, o buraco recém-descoberto devora material da sua galáxia hospedeira para alimentar o seu crescimento. No entanto, o herói deste estudo parece ingerir o material com muito mais avidez do que seus “parentes” nascidos em épocas posteriores. A jovem galáxia hospedeira, chamada GN-z11, brilha tanto por causa de sua hospedeira “ativa”. A GN-z11 é uma galáxia compacta, cerca de cem vezes mais pequena que a Via Láctea, mas o buraco negro parece estar a minar a sua própria evolução, engolindo tanto gás num processo que acabará por matar o próprio buraco negro ao eliminar sua própria massa. Fonte de “comida”.

Os investigadores esperam agora usar futuras observações do JWST para procurar pequenas “sementes” de buracos negros, que possam lançar luz sobre os seus processos de formação. “Existem vários programas de observação com o JWST que visam encontrar buracos negros mais antigos”, comenta Maiolino novamente: “É provável que nos próximos anos, e talvez até nos próximos meses, objetos mais antigos do que aquele que acabou de ser descoberto será descoberto.” A descoberta será feita.”