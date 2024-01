Lábios secos e rachados? Seu tratamento está na sua cozinha!

Lábios secos e rachados? Veja como consertar sem gastar muito dinheiro, você tem o que precisa em casa. Tudo o que resta é descobrir.

Lábios secos e rachados são um problema que muitas pessoas compartilham, principalmente nesta época do ano, sabemos que com a chegada do frio o ar fica mais seco e se os lábios não estiverem protegidos ficam secos e desidratados.

Sim Recomenda ação imediata Evite piorar a situação, com alguns remédios que você mesmo pode fazer sem nenhum custo, você verá que ficará mais do que satisfeito. Hoje oferecemos algumas dicas de remédios naturais para hidratar os lábios e principalmente como prevenir lábios secos e rachados.

Lábios secos e rachados: remédios naturais que você mesmo pode preparar

Como era de se esperar, nesta época específica do ano, todos nós enfrentamos alguns problemas com os lábios que secam facilmente e tendem a rachar. Com alguns pequenos remédios DIY, você notará que não terá problemas.

Vamos levar mel O que costumamos utilizar no preparo de sobremesas ou no acompanhamento de queijos é um ingrediente com muitas propriedades nutricionais, pois hidrata e suaviza os lábios. Basta colocar um pouco de mel nos lábios e deixar agir um pouco e você notará a diferença. Também pode aplicar várias vezes ao dia. Recomenda-se não exagerar.

Menos comum é Manteiga de karité Ou melhor, nem todo mundo tem em casa, pois é um ingrediente verdadeiramente valioso para o cuidado dos lábios. Pegue um pouco de manteiga e passe nos lábios, recomenda-se deixar por 8 horas, por isso é preferível colocar à noite antes de dormir.

Você tem uma planta em casa Babosa? Uma das plantas de casa que todos deveríamos ver e que traz tantos benefícios. Aplique um pouco de gel nos lábios e você notará que seus lábios ficarão mais macios após vários usos. Também é útil no combate à vermelhidão e rachaduras.

É também iogurte Além de ser um grande aliado, é uma maravilha para o cabelo e a pele. Se você não conhece seus benefícios, então você está. Recomendamos a leitura do nosso artigo. Recomenda-se colocar uma pequena quantidade de iogurte e mel em uma tigela, misturar bem e depois aplicar nos lábios.

finalmente, oAzeite virgem extra graças às vitaminas E Contém uma loção que ajuda a hidratar os lábios, e você verá o resultado após diversas aplicações. Coloque um pouco de óleo nos lábios e massageie-os suavemente. Você pode ajudar usando uma bola de algodão.

Como prevenir lábios secos e rachados

o Lábios podemos proteger do frio Isso evita que eles sequem e sequem. É preferível hidratá-los e usar bastões de manteiga de cacau ou qualquer outro protetor labial, e você verá que é importante. Há casos em que podem surgir problemas relacionados a um deles Deficiência de vitaminas Ou usar cosméticos errados, então entre em contato com seu médico nesses casos.