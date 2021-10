Blatter também sabe?

Há muito tempo, na verdade há muito tempo, ouvimos tudo e o contrário de tudo. É possível compreender também a necessidade fisiológica de mover a linguagem, pois também é possível compreender que a instabilidade cultural de alguns grupos sociais nem sempre permite que eles se expressem conhecendo os fatos, mas o que ofende realmente são os inconvenientes e as tragédias. que os grupos precários acima mencionados não perturbem o clima social Não só, mas mesmo aqueles que deveriam nos dizer coisas, não certas, mas cientificamente aceitáveis, esbarram entre si com afirmações diametralmente opostas do Curare.

no clima. Nos últimos dias, várias reuniões foram realizadas sobre o aquecimento global, e outras acontecerão em breve a nível global, durante as quais se disse que em alguns anos seremos inundados com o desaparecimento de várias cidades, incluindo a minha Veneza. Ironicamente, como entrevistador, o cientista de renome internacional, Patrick Moore, fundador do Greenpeace e professor universitário, diz que nada é verdade e que se trata apenas de uma farsa. A declaração também confunde quem sabe que o número de cientistas e profissionais que se inscreveram para a Declaração do Clima Global, que argumenta que não há emergência climática da Terra, não é um pedaço de papel higiênico.

Este documento foi assinado por mais de 900 especialistas dos seguintes países: Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, Austrália Brasil, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Índia, Japão, México, Nova Zelândia, Paraguai, Rússia, África do Sul e Estados Unidos.

na saúde. Em termos de pandemia, já ouvimos falar dele cozido e cru o suficiente para acreditar que grande parte da confusão causada por Solons Health Science também gerou uma porção significativa de não purgação. E isso não é tudo. A saúde se confunde com a política há algum tempo, e isso se soma às visitas à justiça do passado e do presente. Haverá também quem, no curto prazo, ficará fascinado não só pela política, mas também pelo mundo da mídia. Por sua presença constante na televisão de forma que atue mais como atriz do que como profissional de saúde, com algumas exceções que, no entanto, esta deve impregná-la com o cheiro da mudança rápida.

Na última votação administrativa. Parece que o revés vivido por alguns não os absolve de se apegar ao governo, mas antes o impede mesmo nas questões mais racionais. Em suma, existe uma oposição política única dentro da maioria! Também aqui, com tremendo esforço, as palavras “último minuto” foram cunhadas para não fazer afirmações racionalmente conectadas que, nunca se sabe, podem fazer mal, como ouvi ontem à noite em “Otto e mezzo”, pela boca de MEP: Eu gostaria. Ele jura para sua mãe se ele realmente não quer “Five Stars” com ele, mesmo que ele altere a declaração com … a menos …

em jornalistas. Hoje não existe mais uma troca de ideias pacífica, profissional e democrática: há apenas um confronto muito intenso de jornalistas, mesmo famosos, voltados não para a busca da verdade para transmiti-la à opinião pública, mas para o enfrentamento de alguns pressupostos incômodos. em função de aparecer muito bem na TV, a fim de atrair alguns editores: A “tagarelice jornalística” (pois não poderia definir de outra forma) que ouvi ontem à noite pela boca de um ex-diretor de Ray 2 em “ Accordi & Disaccordi ”me fez estremecer, mesmo devido a um profissionalismo questionável.

Em suma, pareço ser capaz de dizer com absoluta convicção (incapacidade de fazer qualquer outra coisa devido à minha distinta idade) que o mundo deu uma guinada ruim e é muito difícil de endireitar. Draghi, muitas vezes sinto … risos, sim, risos, e me explico sem qualquer intenção de ofender.

Eu descobri, na verdade percebemos que, por trás de seu sorriso carismático para todos (mesmo para aqueles que atiraram nele), ele parece estar fazendo um discurso que já foi feito. Aqui está. “Sim, você está certo, mas eu vou continuar …” e isso é na compreensão desonesta de que ninguém quer se separar do governo porque senão ele ficaria de calça de pano, Salvini primeiro.

Para mim, pessoalmente, esta filosofia não só me faz pensar, mas também me deixa ansioso no sentido de que, por uma razão apolítica, mas por causa de uma retaliação malévola, o governo está abalado por levar bilhões da UE para aquele lugar. Então haverá lágrimas e não um pouco!

Não se trata de uma hipótese a ser descartada, dado o “ambiente” em que tropeçamos e tropeçamos, constitui um fato que deve necessariamente ser questionado e resolvido imediatamente. Como venho dizendo há muito tempo.

A menos que ele realmente agrade ao homem com tudo isso e deixe a solução, mas também o seu destino, para a impotência dos acontecimentos.

Arnaldo De Porti, jornalista

