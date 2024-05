Academia, o lanche que você nunca deve comer antes do treino | Então você trabalha duro por nada e não obtém nenhum resultado

Você come antes ou depois do exercício? Se vamos à academia, devemos ter muito cuidado com o que consumimos antes do treino.

lá clube de esportes É sem dúvida um ambiente muito procurado, principalmente por pessoas que gostam de fitness ou preparação física. Eles querem manter a formafisicamente.

Alguns são tão apaixonados e experientes que sabem disso muito bem Tipos de exercícios O que irão realizar e que massas musculares utilizarão para realizá-lo, enquanto outros menos experientes deverão seguir, pelo menos inicialmente, treinos específicos. treinador pessoal.

Porém, é sempre melhor não ir à academia Em um estomago vazioporque a comida constituirá o verdadeiro combustível No que nos diz respeito um exercício. Então é muito importante saber e entender como fazer isso Gerencie melhor suas refeições Entre um exercício e outro.

todos Diferente Mas muito Pessoa para pessoa. Porém, definitivamente existem alguns lanches que podem prejudicar nossos esforços na sala de musculação, vamos ver quais são no próximo parágrafo.

É melhor comer antes ou depois do treino?

o Dieta não pode ser O mesmo para todosentre outras coisas, devem ser colocados em conformidade Da fisicalidade de alguém Acima de tudo em função do tipo de exercícios em que se baseia o nosso treino. Na verdade, há aqueles que tendem a fazê-lo Alcance resistência E aqueles que estão mais orientados para Levantamento de peso.

Portanto, é certo calibrar como será o nosso futuro Esforço físico Em nosso país Mesa de jantar. Porém, teremos que escolher alimentos que nos permitam fazer isso Contribuição correta Ao nível energético e dando assim o nosso melhor Curso de treinamento. E ainda assim vai O pico de açúcar no sangue também foi mantido sob controle. Por qual lógica?

Aqui está o que e quando nunca devemos comer se pretendemos treinar em breve

Antes de fazer qualquer exercício simples ou físico devemos verificar isso Açúcar no sangueou o Nível de açúcar no sangueambos para Nível ideal E nunca é muito alto. Neste caso, de fato, o risco é muito alto Queda repentina nos níveis de açúcar Logo durante o treino.

Para evitar isso, é necessário evitar tomá-los com cuidado, próximo ao nosso treino. Frutas ou barras. Então o corpo estará pronto Queime açúcares instantaneamente Que teremos Acabei de entrar em nosso país corpo. Brevemente, correto Será, mesmo para fins de digestão, Comer uma refeição pelo menos Duas horas antes do treino.