Números, erros e invenções: Em Fano com o Festival Pasaji falamos de ciência

A magia dos números, a importância do erro, a história de um grande cientista, a criatividade da natureza: está toda a magia da descoberta nas resenhas de livros que o Festival Pasaji (Fano, 26/30 de junho) vai dedicar à ciência e seus benefícios. Ansar.

Existem duas sessões de reuniões realizadas em colaboração com a Universidade de Camerino. A resenha do livro “Ciência sob as Estrelas” será aberta com um livro de Piero Martin (26/6) de acordo com o tema do festival: “Histórias de Erros Inesquecíveis” (Laterza). O autor é coordenador das atividades de física da TDT, o grande experimento italiano de fusão, e em conversa com o chefe da Unicam Graziano Leoni nos fará entender como os acidentes no curso da ciência podem ser fundamentais para o progresso do conhecimento. Marco Malvaldi (28/6), químico e escritor, autor da bem-sucedida série de mistério BarLume, nos presenteará com seu livro “Dodici. “O número que traz acordo” (Il Molino) uma história pessoal transversal, com muitas, até contraditórias , significados; o autor dialogará com Claudio Pettinari, professor da Unicam e ex-reitor da universidade. Maravilharemos a genialidade das plantas e dos animais com o químico Giorgio Volpi (29/6) e seu livro “A Natureza Faz Melhor (e Mais Cedo); ).” As incríveis invenções tecnológicas que a natureza propõe ao homem” (Apoca O professor da Unicam Guido Favia falará sobre isso com o autor e por fim, o encontro final do evento com Gabriela Gresson (30/06), autora do livro “A Mulher”. da Bomba Atômica” destacará o passado de uma cientista “Ótimo. A história esquecida de Leona Woods, a física que trabalhou com Oppenheimer” (Mondadori). bombas, dando voz à heroína do romance, inicialmente contestada e depois esquecida no palco com a autora Egesia Marzocco, Gerente de Comunicação da Unicam.

No segundo evento, regressa o tradicional aperitivo científico do “Calici di Scienze”, uma conjectura original do Festival e da Universidade de Camerino, e é apresentado no salão de chá “L’Uccellin bel verde”: todos os dias, às 6h30 da tarde, palestras e canapés oferecidos ao público sobre o tema do erro com Claudio de Selma (26/06, “A descoberta do século poderia surgir de um erro?”) e Roberta Sensi (27/06, “Mas quanto mercúrio temos?”) “Não vamos errar e vamos proteger nossa saúde”), alunos e professores da Unicam (28/06, “Se não me engano, é ciência! Erros científicos nos filmes mais famosos”), Andrea Cattori (29/06 “Continuidade entre notícias falsas, erros e comportamento correto”), Giulia Bonacocina (30/06, “Tomei o remédio: errei?

Todos os eventos são de entrada gratuita e o programa está em andamento passafestival.it