Comentário sobre proteção civil, ciência e política? – Golfo 24

Escrito por Giuseppe Longo

A Protecção Civil está a evoluir para a estrutura actual que todos conhecemos, começando com as experiências do brilhante visionário Giuseppe Zamberletti, que começou com a sua nomeação como Comissário Extraordinário para o terramoto de Friuli de 1976. Após a fase de emergência, Zamberletti regressou ao cargo de Comissário Extraordinário. político e membro do Parlamento. Retornou ao cargo de Comissário Extraordinário após o terremoto na Campânia e na Basilicata em 1980. Suas operações foram baseadas em Nápoles. Aqui Zamberletti trabalhou com ideias claras e foi capaz de distinguir entre áreas de desastre com colapsos e áreas com danos em grande escala sem colapsos, incluindo a necessidade de cooperação intensa com a comunidade científica e com associações que representam as necessidades da comunidade para maior segurança contra terremotos, e resistência aos políticos. . Pedidos inadequados, ou melhor, excessivos face aos danos registados. Assim nasceu o que deveria ser a estrutura da proteção civil. Nisto, não seriam apenas as estruturas e organismos do Estado envolvidos na segurança, como os bombeiros e o exército, que actuariam, mas também os cidadãos organizados em grupos e associações de voluntários, pois tinha uma visão da protecção civil como um estrutura vinda de baixo com participação comunitária exposta. Hoje, esse experimento se espalhou e os especialistas o definem como algo além da ciência normal. A comunidade científica cooperou com total autonomia na estrutura idealizada por Zamberletti. A experiência do terramoto de 23 de Novembro de 1980 serviria de ponto de partida para a protecção civil que Zamberletti pretendia. A sua experiência também foi enriquecida pela crise do terramoto de 1982-1984 em Campi Flegrei, que deixou uma memória positiva para os cidadãos de Pozzuoli e para os técnicos que colaboraram na fase de reconstrução. Em 1992, foi promulgada a Lei de Proteção Civil, que se divide em três objetivos: previsão, prevenção e resgate. A comunidade científica e os serviços técnicos cooperam no objectivo da previsão. Os bombeiros contribuem muito para o resgate e os voluntários da protecção civil cooperam. Quanto à prevenção, cabe às escolhas da comunidade exposta, representada pelas instituições do Estado, a começar pelo município. . . O elemento chave é a escolha do nível de risco aceitável pela comunidade em risco.

Uma vez escolhido este nível, se os riscos forem mais elevados, são necessárias intervenções estruturais para trazer os riscos de volta a um nível aceitável. Portanto, a prevenção é um passo sensível para mitigar os riscos e as escolhas são de responsabilidade de quem governa o território. Tudo isto está previsto na lei que obriga o autarca a ser responsável pela protecção civil. No caso de uma crise, não pode haver dúvidas sobre o papel dos componentes que operam na área em risco. É da responsabilidade dos técnicos estruturais, incluindo a comunidade científica, avaliar a gravidade do fenómeno, enquanto as avaliações de risco e, portanto, as opções de mitigação de danos recaem sobre a componente política. É da responsabilidade dos técnicos fornecer evidências para as suas interpretações, e no caso de fenómenos cuja previsão de desenvolvimento não seja fiável, devido a circunstâncias objectivas resultantes de um nível insuficiente de conhecimento necessário para a necessidade, deve ser claramente anunciado que aqueles estão em risco. A experiência de catástrofes passadas não conduz ao resultado esperado nas comunidades vulneráveis, nomeadamente à sua escolha de dar prioridade à prevenção. A política de prevenção não interessa aos responsáveis ​​pelos assuntos públicos que muitas vezes, senão sempre, encontram cidadãos aliados na eliminação desta obrigação da sua agenda. Esta experiência foi vivida nos últimos anos e dias por aqueles que vivem na ilha de Ischia e na sua “região Filegrina”. Ambas as regiões testemunharam desastres: a primeira foi a instabilidade sísmica e hidrogeológica, e a segunda foi lenta, acompanhada de actividade sísmica, mas ambas não beneficiaram da sua experiência para aumentar o nível de segurança. Os planos propostos após os desastres sempre foram ignorados, mas são pensados ​​não apenas para a segurança, mas também para valorizar os recursos naturais e históricos da comunidade, que são ferramentas para o desenvolvimento, privilegiando o objetivo das atividades culturais e do tempo livre como atrativos culturais. . turismo. A natureza e a história tornaram estes locais famosos e atraentes precisamente pela sua natureza, mas as comunidades locais são distraídas por soluções inadequadas e rejeitam opções de protecção ambiental e vestígios de história civil extraordinária por estarem em locais desconhecidos e perigosos. A fraqueza das administrações locais limita a cedência de escolhas aos comissários e ao ministério relevante sem discutir as intervenções na área com a comunidade em causa. Neste clima, não ficaríamos surpreendidos se houvesse apelos erróneos por parte de chefes de Estado para que indivíduos abandonassem a zona de perigo. Faltam propostas de reconstrução e transporte que possamos discutir para fazer uma escolha sábia e positiva para a comunidade. Neste vácuo, os indivíduos devem encontrar uma solução após a ocorrência de um evento natural que coloque a sociedade em crise. O tempo dará a ilusão de uma solução para o problema e apagará mais uma vez a memória histórica.