A virada contra o diabetes: a chegada da insulina semanal e dos médicos: uma “revolução”

Uma virada histórica. O número de injeções varia de 365 a 52 injeções. Isto também poderia mudar a qualidade de vida de 4 milhões de diabéticos italianos que hoje têm de “esforçar-se” diariamente para manter o seu índice glicémico sob controlo.

Mas dentro de algumas semanas a ansiedade diminuirá com o tempo: uma vez por semana, não sete dias por semana.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deu luz verde para a insulina semanal para adultos e agora será a vez de Aifa tratar do reembolso e dos preços. Então podemos ir embora.

A notícia vem do grupo farmacêutico dinamarquês Novo Nordisk, que apresentou o novo medicamento. «Hoje – afirma a empresa – a insulinoterapia exige que o paciente administre insulina pelo menos uma vez ao dia, com impacto que vai desde a administração do tratamento em si até às esferas sociais, práticas e psicológicas da pessoa com diabetes e da sua família. Um aspecto que está particularmente relacionado com a necessidade de monitorizar diariamente a doença e planear o dia inteiro em conformidade. O número de injeções pode ser uma grande barreira em termos de qualidade de vida e adesão ao tratamento. De facto, os dados sugerem que 50% dos doentes diabéticos que necessitam de terapêutica com insulina atrasam o início do tratamento por mais de dois anos, com implicações na gestão da doença e nas complicações.

Agora, a pergunta que os diretamente envolvidos se farão é: “Mas podemos confiar nele?” Obviamente sim, já que há a declaração de Emma. Além do mais, a insulina “única” funciona melhor do que a insulina diária. “Num ensaio clínico de fase III – indica uma nota da empresa – a insulina semanal permitiu reduzir o açúcar no sangue (medido como uma alteração na HbA1c) em comparação com a insulina basal diária, melhorando o controlo do açúcar no sangue em pessoas com diabetes tipo 2”.

Esta é a primeira vez que ocorre uma revolução deste tipo no campo da diabetes. A insulina, descoberta há 101 anos, sempre foi administrada diariamente. É por isso que até os especialistas estão tão satisfeitos. Ricardo Candido, Presidente da Associação dos Médicos em Diabetes (AMD), fala de uma verdadeira revolução. “Reduzir a frequência das injeções e simplificar o tratamento traz a promessa de melhorar a adesão ao tratamento, permitindo, em última análise, um melhor controle glicêmico.



Além disso, as injeções repetidas sempre foram uma das razões do antigo problema da insuficiência terapêutica: os pacientes demoram a iniciar a terapia com insulina, porque estão preocupados com a complexidade do processo de tratamento.