Divulgando ciência – Arezzo News

É uma época de conteúdo, em que surge uma clara demanda pela ciência, superando as fofocas desenfreadas sobre comida.

Todo mundo está escrevendo e falando sobre nutrição, e propostas e dietas estão sendo criadas e desenvolvidas centradas na perda de peso.

Mas a ciência alimentar deve romper com o hype da dieta, e apenas com a perda de peso, para avançar em direção à nutrição clínica: conhecer os efeitos que os nutrientes – moléculas nos alimentos – têm na nossa saúde.

Todos os dias comemos 2-3 kg de alimentos (sólidos e líquidos) que geram nosso corpo, saúde e imagem.

Em comparação com o passado, há uma consciência muito maior do papel de uma alimentação saudável na determinação da saúde e da qualidade de vida.

Realizei e continuarei a realizar conferências científicas em Itália, a realizar atividades de ensino universitário e a planear intervenções para difundir conhecimentos em anatomia, fisiologia e bioquímica da nutrição.

Eu escrevi livros.

Organizo formação de jovens nutricionistas.

Tenho em mente um projeto científico e médico para implementar. Escrevo em perfis sociais para ser médico e também na palavra escrita e falada.

O nutricionista não tem órgão para tratar, pois o cardiologista tem o coração, o ortopedista tem os ossos, o oftalmologista tem os olhos e o gastroenterologista tem os intestinos…

Toda a organização de saúde depende de doenças orgânicas.

A ciência alimentar envolve todo o organismo, pensa de forma sistêmica.

Aqui reside a nova e contemporânea ciência alimentar.

O sangue é sistêmico, transportando nutrientes e oxigênio que formam os órgãos que geram a vida.

Cada vez que comemos, a composição do nosso sangue muda em relação aos alimentos que ingerimos.

Precisamos conhecer o nosso corpo, que chamo de eu orgânico, bem como conhecer os efeitos dos alimentos em todo o organismo.

