Uma dieta vegetariana faz mal à saúde? A resposta da nutricionista finalmente revela a verdade

Ser vegetariano ou vegano está se tornando um estilo de vida cada vez mais popular. Mas ser vegetariano é bom para a saúde?

Vegetarianos e veganos, quais as diferenças entre eles? São dois tipos de nutrição que parecem semelhantes, mas com diferenças importantes que merecem destaque. o Os vegetarianos não comem carne de animais que vivem na terra ou no mar. Portanto, bovinos, suínos e ovinos, bem como aves, peixes, crustáceos e moluscos são estritamente proibidos.

o Já os vegetarianos rejeitam todos os alimentos de origem animal, inclusive seus derivados. Isso significa que além de não comerem carne, também não comem ovos, queijo, mel, etc. Isso explica a diferença fundamental. Mas não se trata apenas de nutrição. Tanto vegetarianos quanto veganos Eles evitam Também para usar todos Produto cosmético Oh roupas Contém ou foi testado em ingredientes de origem animal. Os vegetarianos nem sequer usam seda, penas de ganso ou lã. Mas será que uma dieta vegana é realmente saudável? Uma palavra da nutricionista

O que a literatura científica diz sobre isso?

O nutricionista tenta esclarecer e explicar se A dieta vegetariana faz muito bem ou mal à saúde de quem a pratica. A dieta vegetariana é aprovada, mas deve ser bem equilibrada e planeada, com os suplementos nutricionais necessários, essenciais e indispensáveis ​​à saúde de todos. O que é importante é que Não há riscos para a saúde. Se uma dieta vegetariana traz benefícios, certamente é benéfica também para o bem-estar do corpo e da mente.

Perguntar Se uma dieta vegetariana é melhor do que uma dieta onívoraA nutricionista responde dizendo que se levarmos em conta a dieta em que comemos de tudo e comemos carne cinco vezes por semana, ou mesmo todos os dias em grandes quantidades, Os riscos para a saúde são elevados. Se ele viesse em vez disso Comparação com a dieta mediterrânea Baseia-se em alimentos de origem vegetal e poucos alimentos de origem animal. Este é realmente um benefício para a saúde. Então esse será o segredo Respeite a dieta mediterrânea clássicaestando no mesmo nível de uma dieta vegetariana com benefícios.

o É importante reduzir o consumo de carne, Concentre-se em legumes, vegetais e frutas. Então, do ponto de vista científico, uma dieta vegetariana é uma alternativa Seus benefícios para a saúde do corpo foram aprovados.