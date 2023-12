Férias de Natal em Città della Scienza, bingo científico e uma viagem às tradições mundiais

O Natal finalmente chegou. Luzes coloridas, montanhas de biscoitos de gengibre e músicas natalinas são o cenário da festa mais aguardada do ano. para Cidade da Ciência fim de semana 23 e 24 de dezembro Será uma oportunidade de comemorar descobrindo as tradições natalinas do mundo, testando-se em oficinas temáticas e jogando bingo científico.

Com atividade Motivos do mundo Você conhecerá as tradições natalinas de diversos países e as decorações que anunciam a chegada do período mais festivo do ano, através de uma maravilhosa viagem pelos cinco continentes para descobrir as cores e formas do Natal. Laboratório interativo Dr.Em vez disso, a Ino Academy contratará jovens paleontólogos para investigar o local da escavação e, através da observação dos ossos fósseis, tentaremos dar uma identidade aos dinossauros a que pertencem e, com base nas suas características anatómicas, reconstruir a sua biologia e ecologia.





Jogo científico Bingo científico Revisitaremos com chave científica os mais clássicos jogos de tabuleiro natalinos e a tradicional numeração da careta napolitana que atribui significados a cada número de 1 a 90. Os comunicadores científicos animarão um pôster gigante cheio de experimentos, e os participantes da tarefa terão que escolher os volumes com as curiosidades científicas vencedoras. E para quem chegar ao Tômbola, vai ter um baita presente! Finalmente, o jogo da ciência Etapas de uma grande história de saúde! Em vez disso, irá traçar os momentos-chave do nascimento do sistema nacional de saúde da Itália para chegar lá sinfoniao portão Saúde do cidadão – Da região da Campânia_Horário de funcionamento do Centro de Ciências Soresa SpA: terça a domingo, das 9h às 17h. 24 de dezembro, das 9h às 14h.