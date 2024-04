Galáxias tornam-se mais caóticas à medida que envelhecem

A idade de uma galáxia determina como as estrelas dentro dela giram: quanto mais velhas ficam, mais caótico se torna o seu movimento. O estudo comprova isso Publicados No Journal of Monthly Notices da Royal Astronomical Society por uma equipe de pesquisa internacional liderada pelo Astro 3D Centre do Australian National Research Council.

As galáxias geralmente começam a sua existência com estrelas girando em um padrão ordenado, mas em algumas o movimento é mais aleatório. Até agora, os cientistas têm estado divididos sobre as possíveis causas destas diferenças: alguns acreditam que estão no ambiente circundante, enquanto outros acreditam que estão relacionadas com a massa da própria galáxia. Para resolver este problema, os investigadores examinaram observações feitas no âmbito do Sami Galaxy Survey, uma investigação que começou em 2013 com o objetivo de mapear 3.000 galáxias em diferentes ambientes.

“Quando o analisamos, descobrimos que a idade, não importa como você o corte ou analise, é sempre o fator mais importante”, diz o primeiro autor do estudo, Scott Crum, pesquisador do Astro 3D Center da Universidade da Califórnia. . Sidney. “Uma galáxia jovem orbitará em qualquer ambiente em que se encontre, enquanto uma galáxia antiga terá órbitas mais aleatórias, seja num ambiente denso ou vazio.” Os investigadores salientam que este resultado não implica que estudos anteriores “estavam completamente errados quando se concentraram no ambiente ou na massa”. Partindo do pressuposto de que as galáxias jovens são “fábricas” de estrelas, enquanto nas galáxias antigas a formação de estrelas pára, “sabemos que. a idade é afetada pelo meio ambiente”, como explica outro pesquisador, Jesse van de Sande.