Novos serviços explicados por farmacêuticos

Marco Cossolo, presidente da Federfarma, comenta no Fanpage.it a nova disposição do governo Meloni, incluída no projeto de simplificação: a nova “farmácia de serviço” poderá realizar vacinações, swabs e análises que até agora só foram encontradas em hospitais ou autoridades de saúde locais. Mas para completar a mudança também será necessário dinheiro.

O projeto de simplificação aprovado pelo governo Meloni no final de março chega ao Parlamento. Pode levar meses até que seja aprovado na Câmara e no Senado, mas o sinal verde deve chegar a tempo de entrar em vigor no próximo ano. No texto, entre os vários artigos que tratam das mais díspares áreas – turismo, navegação, procedimentos de cremação, escolas – há um artigo que pretende Mudando o papel das farmáciascontinuando (ou quase) uma jornada iniciada há vários anos.

Aliás, com a aprovação do projeto de lei, será possível obter uma série de novos serviços na farmácia: realizar vacinas, testes e esfregaços, mas também escolher o seu médico de família. A nova “farmácia de serviço” deverá desempenhar um papel diferente, como verdadeira defesa do Serviço Nacional de Saúde. Para concretizar este projecto falta ainda o mais importante: dinheiro O governo aloca na próxima lei orçamentária ou em regulamento específico.

O que pode ser feito na farmácia

Marco CossoloPresidente da Federfarma, comentou esta disposição à Fanpage.it, dando um parecer positivo e sublinhando que se a disposição se tornar lei na sua forma actual para quem vai à farmácia “muitas coisas vão mudar, por exemplo, os cidadãos com mais idade. dos doze serão capazes de “implementar todas as vacinas incluídas no plano de vacinação, não apenas a vacina Covid e a vacina contra a gripe”.

o Serviços planejados Do texto há muito: análises rápidas (como as de glicemia, hemoglobina, urina e afins), exames diagnósticos de resistência a antibióticos, bem como o procedimento para escolha ou troca de médico de família ou pediatra dentre os filiados com eles. . Se duas ou mais farmácias se coordenarem, poderão prestar estes serviços em conjunto.

Além disso, haverá a possibilidade de utilização Espaços personalizados: Estas salas terão uma cruz verde e uma placa “Farmácia de Atendimento”, e serão salas separadas da própria farmácia (mas na mesma área). Como sublinhou Kousoulou, “Haverá maior segurança para o cidadão, porque a lei exige que esses edifícios cumpram os mesmos padrões de saúde e higiene que a farmácia”. Algumas empresas comerciais já começaram a utilizar espaços adicionais, especialmente porque – durante a pandemia – a prática de vacinação e esfregaços se espalhou nas farmácias.

Agora o governo tem que encontrar o dinheiro

Uma parte importante do projeto de lei de simplificação, sobretudo do ponto de vista dos clientes das farmácias, é que “será abolida uma disposição ultrapassada que estipulava que estes serviços só podem ser pagos pelo cidadão. É uma regra ultrapassada, tendo em conta que a Covid. as vacinas foram de fato feitas.” Pago pelo Serviço Nacional de SaúdeE o mesmo acontece com as vacinas contra a gripe, lembra Kousoulou.

No fundo, com a nova proposta de lei, pode-se garantir oficialmente que alguns serviços farmacêuticos são pagos pelo Estado e, portanto, gratuitos para quem os recebe: “É claro, no entanto, que Financiamento na lei orçamentária“A lei em si não tem recursos para colocar em prática essa inovação, mas simplesmente altera as regras para torná-la possível. Portanto, resta saber se terá que elaborar a lei orçamentária do próximo ano em outubro. conseguir dinheiro para financiar serviços O perigo é que, se isso não acontecer, as farmácias se tornem um local onde a realização de determinados procedimentos é mais cómoda, mas também mais cara.

A nova farmácia “deixou de ser uma experiência”

“O papel das farmácias está a mudar”, resumiu Kousoulou. “Esta exigência é consistente com todo o caminho percorrido por este e pelos governos anteriores: farmácia utilizada protetor A Região do Serviço Nacional de Saúde é a defensora de novos cuidados de saúde, baseados na região e não no hospital.

A “farmácia de serviço” não é nova: a regra data de 2009, “mesmo que a experiência tenha começado em 2018”, sublinhou o responsável da Federpharma. Agora, porém, 'fale novamente sobre Experimentação Isso realmente não faz sentido. Após o “teste” da Covid, qualquer experiência pode ser considerada encerrada e superada. A farmácia de serviço deve estar localizada em Lea e ser considerada parte integrante dos cuidados de saúde locais.”

Mesmo para este passo, a lei não é suficiente: é necessário dinheiro atribuído pelo governo, e também uma “nova lei”. conferência Para as farmácias locais” incluir todos os novos serviços adicionais. O último deles data de 1998 e foi oficialmente concluído em 2001 e aguarda atualização há anos. Mas só será possível falar sobre isso depois do Conselho de Ministros aprova o projecto de lei de simplificação.