Uma conferência universitária sobre ciência e vida sobre disforia de gênero foi proibida

Ocupação da Aula Magna da Universidade de Catânia para impedir a realização da Conferência Ciência e Vida

Há semanas que está claro que o ar em muitas universidades italianas está bastante pesado, mas o que aconteceu na Universidade de Catânia vai além das manifestações diárias pró-Palestina, alargando a frente de intolerância. A Aula Magna do edifício central da Universidade onde estava prevista a realização de uma conferência organizada pelo Departamento de Ciência e Vida do Etna sobre “Disforia de Género em Menores e a 'Profissão Emprestada' nas Escolas” foi ocupada por cerca de setenta pessoas mobilizadas por Catania grupos hostis a uma iniciativa considerada “transfóbica”.

Gritando palavras de ordem contra a conferência – que visa abordar “questões médicas, jurídicas e antropológicas” – os manifestantes impediram os oradores de falar, ignoraram tentativas de diálogo por parte de organizadores e representantes de autoridades universitárias, e até recorreram a tons ameaçadores: Outros participantes na manifestação: “Vocês deveriam ter vergonha de vir à nossa casa para realizar seus comícios extremistas e transfóbicos”. A presença do Digos, limitada a evitar acidentes, não desanimou em nada os passageiros, que pertencem a grupos de Catânia (como o Open Catania, do qual pode ser visto um vídeo perturbador no seu perfil do Instagram). Na impossibilidade de diálogo, os organizadores e a universidade aconselharam o esquecimento do assunto e o cancelamento da conferência, que estava prevista para dois dias (19 e 20 de abril), com a participação de médicos, juristas, filósofos, bioeticistas e todos os professores universitários.

Demonstração na Universidade de Catânia – –

Um facto grave que chocou o presidente da Scienza & Vita Catania, o constitucionalista Giuseppe Chiara: «Sabíamos que o aparecimento dos cartazes do congresso na cidade tinha desagradado algumas associações – explica, quando os estudantes ainda estavam dentro da Aula Magna, embora o os participantes do congresso já haviam saído há algum tempo.” É por isso que conduzimos um diálogo frutífero com Arcegai Catania, garantindo que ele possa intervir no campo da discussão.” Parecia que seria suficiente para acalmar a tensão, mas na véspera da conferência apareceram cartazes pouco promissores. campi: “Transfobia fora da UniCt – lemos – “A conferência contará com figuras anti-aborto, anti-escolha, transfóbicas e misóginas, incluindo o prefeito e o arcebispo” (o primeiro já era esperado no segundo dia da conferência; Monsenhor Reyna pôde fazer uma breve saudação antecipadamente caso o alvoroço explodisse). Conclusão: “É inaceitável que mensagens discriminatórias cheguem à nossa universidade. Vamos fazer barulho! Respeite a entrega desta mensagem, a fim de evitar a conferência. “Eles se recusaram a nos confrontar e continuaram a gritar para nos impedir de falar”, explica Chiara. Bastou admitir com grande amargura a impossibilidade de começar, e registar a vontade do Reitor de relançar a nossa iniciativa através de uma “sala virtual” online com convites selecionados. Uma solução absolutamente temporária é suficiente para compreender o nível alcançado pelo diálogo entre diferentes culturas que será a alma da universidade.

O pôster que apareceu na universidade – –

Tiziana Drago, defensora centrista, membro da Comissão Técnico-Científica Regional da Família, Assuntos Sociais e Trabalho, e ex-senadora do Movimento Cinco Estrelas (que posteriormente abandonou o movimento), esteve presente na audiência e, conhecendo alguns dos manifestantes, tentou fazê-los pensar em vão que isso era alarmante. “Assistimos ao esmagamento da democracia, um ataque realizado com tom de desprezo a quem pensa diferente”, afirma. Há raiva desta intolerância por parte daqueles que exigem uma sociedade mais aberta. Vi um professor experiente que estava triste a ponto de chorar por causa de uma situação difícil que havia ocorrido. Não faz sentido falar de paz quando estes comportamentos estão a ser implementados. “Estou muito preocupado.”

Paola Benetti não ficou menos indignada, tendo que intervir remotamente no relatório de um neuropsiquiatra sobre “Transtorno de Identidade de Gênero como Ponto Crítico Transitório no Processo de Maturação Pessoal”: “Era incompreensível que iniciativas como Scienza & Vita quisessem ajudar a compreender um assunto muito tema delicado.” E precisa de conhecimentos científicos como aquele que todos queríamos trazer. O fanatismo daqueles que nem sequer quiseram nos ouvir parece ser um sinal de uma vontade de se fecharem numa espécie de incapacidade de comunicar. uma sociedade que também quer estar em sintonia com as pessoas que sofrem de uma identidade que consideram inaceitável. Criar barreiras não beneficia ninguém, muito menos aqueles que as criam na crença de que as suas causas prevalecerão”.