As mais belas raças de gatos do mundo segundo a ciência

A beleza é um aspecto muito relativo e subjetivo. Mas a ciência ainda consegue dar-lhe uma escala matemática que classifica a beleza. Descubra as mais belas raças de gatos.

Os gatos têm um lugar emocional muito especial em nossos corações! Assim como as crianças, os gatos são todos fofos, sem exceção, e à medida que crescem seus corpos mudam, o que não os torna menos atraentes.

A International Cat Federation lista cerca de 46 raças de gatos no mundo e nem todas são esteticamente agradáveis ​​por natureza. Entre gatos sedosos e gatos que não são (olá, esfinge), gatos magros e aqueles com pouca gordura, as diferenças são muitas.

Azul russo

Obviamente, podemos perguntar ao nosso espelho qual é o mais belo porque a beleza permanece muito subjetiva e relativa. Então, quais são os critérios pelos quais contamos a beleza? E se pudéssemos realmente medi-lo matematicamente?

A gata mais linda do mundo …

A ciência naturalmente levou esse problema em consideração ao criar a chamada proporção áurea. É uma fórmula matemática que é uma proporção, inicialmente definida na geometria como a proporção única entre dois comprimentos. Isso significa que ele mede a simetria física de um elemento e que essa proporção áurea é próxima a Phi, ou seja, 1,62.

Foram esses romances que tornaram possível declarar que Robert Pattinson era o homem mais lindo do mundo, Bella Hadid a mulher mais bonita do mundo e o Dálmata o cachorro mais lindo.

norueguês

E os gatos? Qual é a raça de gato mais próxima dessa proporção áurea? São três que compartilham o título de gata mais bonita do mundo: a norueguesa (1,65), a azul russa (1,65) e a alemã (1,59).

Então encontramos Ragamuffin (1,67), Siberian (1,55), American Curl (1,56), Selkirk Rex (1,69), Siamês (1,55), Maine Coon (1,71) e egípcio Mau (1,72). No final da classificação estão o Persa, o Peterbald e os Himalaias, que são cientificamente considerados os gatos mais feios do mundo.