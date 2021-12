Contra-medidas Omicron: Máscaras Ffp2 em transporte público e na academia somente se vacinado. As discotecas estão fechadas até 31 de janeiro

costas máscaras Decisão de uso externo e obrigatório Ffp2Mais proteção, quando você está em ambientes internos especialmente lotados. mas também uma extensão de Passe super verde Na área branca (de academias a bares) e possibilidade de aumento do número de trabalhadores necessários para a vacinação. lá para Publicidades Aprovado por Tesouraria Encarar Varante Omicron. As regras entram em vigor imediatamente depois do Natal E alguns, como a proibição de festas ao ar livre e a final A partir de discotecas, terá um efeito imediato sobre novos anos.

máscaras – Voltar ao compromisso máscara ao ar livre Em todo o país e compromisso FFP2 dentro, portanto, em cinemas, teatros e museus, bem como nos transportes públicos. O procedimento continuará até o final da emergência, então 31 de março, e efetivamente “apagar” qualquer diferença entre as áreas branca, amarela e laranja dos vacinados. De diferentes forças da maioria veio a chamada à base para Mantenha os preços baixos Máscaras mais protetoras, como fez o ex-comissário de emergência Domenico Arcuri, durante o primeiro fechamento completocom cirurgias.

Super Green Pass para consumo sem receita – até o 31 de março Espera-se que o compromisso estendido com o Corredor Verde Aprimorado – e, portanto, em posse da vacinação e tratamento da COVID – resulte em catering interno, mesmo no balcão. O commit também se aplica à área branca. Não só: pare para pipoca no cinema e cerveja no estádio. É proibido “comer e beber dentro de casa e em cinemas, teatros e eventos desportivos”.

Ginásios e piscinas – A extensão do corredor verde aprimorado também é para um Piscinae ginásios Spas e bem-estar, mas também para salas de bingo.

Green Pass e Booster – A partir de 1º de fevereiro, o green card será válido 6 meses. Essa é a segunda redução na duração, após a validade já ter diminuído de 12 para 9 meses. Ao mesmo tempo, a sala de controle decidiu, após consulta comAifa, Possibilidade de antecipar a terceira dose de 5 a 4 meses, e expandir o público elegível para toda a gama mais de 18. Este é um passo mais sensível no decreto porque o “passo duplo” fará com que as pessoas inchem e se submetam a ele terceira dose Em algumas semanas, ao mesmo tempo, a Passagem Verde irá expirar.

discotecas fechadas – até o 31 de janeiroConforme explicou o ministro da Saúde, Roberto Speranza, na coletiva de imprensa, que discotecas Os salões de banquetes permanecerão Fechadas.

festas ao ar livre – Até 31 de janeiro, foi decidido proibir todas as festas e eventos ao ar livre que podem ocorrer nele encontros. Basicamente uma noite novos anos Os concertos de San Silvestro não acontecerão em nenhuma praça, como muitos prefeitos já combinaram.

cotonete de vacinação – Ele também concordou com a regra que determina quem 30 de dezembro O dever de ungir mesmo para aqueles que estão Ele foi vacinado com duas doses no acesso a rsa e hospício Para poder visitar seus entes queridos. Aqueles que já receberam a terceira dose são excluídos. Novamente, esse é um ponto crucial porque as regras entrarão em vigor em alguns dias, mas muitas das pessoas que deram as duas doses e já agendaram a terceira, por conta das colocações disponíveis em Centro, você receberá gerenciamento apenas nas próximas semanas.

Cotonetes em portos e aeroportos – O texto do decreto também afirma que ele é aplicado, ainda que por amostragem, em aeroportos um aeroportoE marinheiros e testes de solo, antigênicos ou moleculares para viajantes que entram na Itália. Em caso de resultado positivo, o viajante “aplica uma escalaisolamento de crédito por dez dias, quando necessário em i Covid Hotel.

Vacinação obrigatória para funcionários estaduais – Comparado ao que apareceu durante a sala de controle, ao final, a obrigatoriedade de vacinar ficou fora do decreto funcionários do estado, independentemente de trabalharem ou não em contato com o público. Ele hesita em decidir se estende ou não o compromisso a todos os trabalhadores dos setores público e privado.