A estreia de Envoy, ciência e teologia musical é realmente emocionante

o enviado Eles são, em linguagem técnica, obsessivos. Agora: nós sabemos que o termo “nerd” é freqüentemente usado pejorativamente, mas a verdade é que eu pessoalmente invejo seu conhecimento científico e o talento que eles têm para aplicar à música. Então, sim: o nerd é um grande elogio.

para trás É a música com a qual decidiram se apresentar ao mundo, já definido por semelhanças: Radiohead, Massive Attack, U2. Aqui, porém, achamos que a identificação por semelhança é enfadonha, então aqui está nossa definição: se alguém pudesse interpretar a imagem de partículas subatômicas colidindo umas com as outras, o enviado sairia.

Claro que queremos a imagem com um fundo preto.

Primeira coisa: gravei tudo em analógico. Acho que deu a você a chance de literalmente “tocar” sua música. Qual é a sensação que isso dá?

A resposta honesta? Muita preocupação! Sério, a adoção de áudio analógico não foi uma escolha aleatória. A capacidade de tocar música com as mãos obviamente tem sérias consequências na fase de formação. Você está entrando em uma dimensão feita de telas e escolhas, e outra que é feita de instinto e ‘coragem’. Em certo sentido, permite-nos falar sobre os pensamentos com maior intensidade e talvez fazer escolhas, mesmo que inconscientes, muitas vezes mais focadas. Depois, há a parte divertida! Estamos realmente obcecados! Temos prazer em complicar nossas vidas. Nossa condição, quanto pior as coisas ficam, mais nos divertimos.

A segunda coisa: por que escolher analógico? O que o fez inclinar-se para a fita magnética e a tesoura?

Como mencionado antes, adoramos complicar nossas vidas. Mas a verdadeira razão por trás de tudo isso é dada pela pasta de som diferente que é obtida com este tipo de dispositivo. Agora, podemos falar por horas sobre as milhares de maneiras pelas quais o áudio analógico pode provar ser melhor do que o digital, mas existem fóruns de entusiastas de áudio por aí apenas para isso. Para nós é apenas uma questão de sensações, a essência do som. É simplesmente diferente do jeito que gostamos, e isso nos dá um movimento e calor diferentes. A composição musical é uma questão vital e tridimensional e não pode ser descrita usando termos muito técnicos. Você se perde no oceano de vibrações da música e entra naquela dimensão instintiva da qual falávamos antes.

Você chamou a parte de trás de Seu Cartão de Visita. Por que você escolheu esta peça para se apresentar ao mundo quando já sabe como ela foi recebida?

Exatamente pelo motivo que acabei de explicar! O reverso é o nosso cartão de visitas, porque é a nossa primeira verdadeira visão do mundo como uma banda, e porque é uma forma de dizer a todos: Ei! Aqui estamos, e esta é a nossa música! É simplesmente uma maneira de expressar quem somos, e existe uma maneira melhor para nós do que com nossa música e nossa voz? E podemos dizer com razoável segurança que, se você deseja ter uma ideia de nossa voz, Backwards é o melhor exemplo.

Em primeiro lugar, e como todos os nossos começos, por outro lado, esta é uma etapa muito delicada; Portanto, não nos sentimos desequilibrados por expectativas muito otimistas ou muito negativas. Mas podemos dizer uma coisa! Recebemos tantas mensagens positivas e isso não pode deixar de nos encher de alegria. Somos sonhadores e gostamos de pensar grande. Um dia gostaríamos de poder viajar e transportar nossa música para fora das fronteiras italianas. Se isso acontecer, podemos nos considerar as pessoas mais gratas e afortunadas do mundo. É por isso que vemos essa música como um trampolim para o que esperamos que se transforme em algo maior.

Uma pergunta improvável: vocês três são entusiastas da ciência, cada um em seu próprio campo. Física, planetas e geologia. Ontem li sobre Gianfranco Schiavacchi, artista e fotógrafo, que incorporou à sua arte cursos para programadores e código binário, a lógica por trás da linguagem dos computadores. Você trabalha da mesma maneira? As leis que “governam” o mundo acabam na sua música? No final, você experimenta as ferramentas e a ciência prossegue com o experimento.

Em parte é uma questão de gosto e em parte uma questão de prática. Sempre fomos muito atraídos por tecnologias novas e antigas, e muitas vezes tentamos incorporá-las em nossa música. Pensamos em algumas peças: Como recriar a sensação de espaço com uma guitarra? Como surgiu a ideia de iniciar um foguete usando um composto? Somos tão fascinados por tudo o que é maior do que nós, e qual é o melhor exemplo da imensidão do universo? Existem pontos de vista que acreditamos serem intimamente necessários ao nosso desenvolvimento como seres humanos; As perspectivas que você só tem quando é colocado na frente da verdadeira escala do universo. O estudo e o conhecimento trazem consciência, mas também um profundo senso de humildade e reverência pelo mundo. Em relação a isso, há algum tempo nos vimos tendo que escolher entre uma série de samples a serem incluídos em uma canção, é uma peça que fala com precisão disso, e no final escolhemos um certo discurso famoso do estudioso e popular Carl Sagan, o narrador que ocasionalmente acompanhava as tardes de nossa infância.

Depois vem a parte estritamente prática, que é mais relevante para o nosso presente do que nunca: além de sermos grandes geeks, também acreditamos que tudo pode ser útil de alguma forma: quanto mais conhecimento e trabalhadores você tiver em várias áreas, melhor . Todos nós somos apaixonados por fotografia, luz, eletrônica de todos os tipos e, claro, ciência, e isso nos permite muita liberdade no campo criativo. Não é incomum que o conhecimento adquirido em outro campo seja útil para escrever música.

Questão técnica: Você já tem algum show planejado? Como você promoverá essa música?

piadas? Eles até nos ligam do Japão! Para ficar a sério, temos shows agendados agora em Roma, e estamos levando nossa música para todo o país, e porque não, na Europa. Além disso, temos uma grande surpresa no pipeline que sairá em breve. Prepare-se, pois você verá coisas boas!

Obrigado!