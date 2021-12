Quanto você vai ganhar no Natal? a ciência te diz

A época do ano em que é concedida começou oficialmente Renda-se ao pecado mais ultrajante de todosEssa laringe. Vamos enfrentá-lo, entre o Pandoro e o Panetone, os tradicionais doces da culinária regional e receitas internacionais, Quem quer resistir a tudo isso??

Digamos francamente que essas delícias, para o paladar e para os sentidos, têm precedência sobre o frequente sentimento de culpa cada vez que nos entregamos. Essa refeição é demais. Também porque então, entre a purificação de chás de ervas, dias de desintoxicação e a retomada de uma rotina de exercícios, sabemos que podemos correr em busca de abrigo. E para isso, da melhor maneira possível, a ciência cuida disso.

Na verdade, hoje, não queremos revelar a você como voltar à forma física perfeita depois de se deliciar durante as férias de Natal, só queremos Nós avisamos você o que vai acontecer Hoje em dia, com muito o que esperar, você vai encontrar na escala no final das férias.

Foi revelado porEstado Que depois de uma investigação foi realizada especificamente para interrogatório de cidadãos italianos. aparentemente, A ideia de estar acima do peso preocupa muitos de nós: 32% dos entrevistados temem as festas de Natal, enquanto 35% se entregam a excessos, não sem culpa. Por outro lado, os 29% restantes já estão considerando estratégias de redução de danos.

Mas quando esse dano vem em números? De acordo com Istat, durante as férias de Natal os cidadãos italianos ganham quase peso Três quilos nos feriados. Não muito, não acha? Jornal cientifico revistasFundado por East American Studies Association, confirme os dados.

A estes são adicionados aqueles de Universidade Cornell Não é nada tranquilizador. Na verdade, os especialistas revelaram que, se é verdade que o pico chega no Natal, estamos começando a ganhar peso no final de outubro. A culpa é dos deliciosos doces de Halloween. Aparentemente, não temos escapatória.

Não entremos em pânico, esse presente indesejado debaixo da árvore, ou melhor, nas nossas mesas, pode ser descartado, com pouco sacrifício e muita perseverança. Segundo especialistas, o segredo está na descoberta equilíbrio certo No período que antecede os episódios de compulsão alimentar e no período imediatamente seguinte. É melhor evitar alimentos mais calóricos e açucarados.

Além de Não vamos esquecer do exercício físico. Segundo os especialistas, manter uma rotina diária de fitness é um bom hábito que devemos criar para nós mesmo durante as férias. Para os preguiçosos ou menos treinados, até uma simples caminhada ao ar livre é bom, depois de conhecer todos os benefícios de caminhar por unanimidade.