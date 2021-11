Os problemas da vida cotidiana, o estresse, os maus hábitos e muito trabalho sobrecarregam nossa resistência física e mental.

A ansiedade e o estresse podem prejudicar nosso sistema imunológico e torná-lo mais vulnerável a ataques de vírus, bactérias e doenças em geral. Portanto, torna-se necessário tentar diminuir o ritmo frenético e aliviar a carga de trabalho. Por exemplo, podemos procurar alguns hobbies alternativos que podem nos ajudar a melhorar nossa situação.

Uma ajuda valiosa vem da natureza. Na verdade, reservar tempo para as plantas, aquecer as mãos e cuidar da saúde delas pode ajudar a melhorar o humor e evitar o estresse.

Aqui está uma planta tropical refinada e elegante que pode promover relaxamento e aliviar o estresse

Portanto, as plantas não são apenas uma decoração para nossas casas. Mas também tem um efeito benéfico em nossa saúde física e mental.

Por estas razões, hoje na ProiezionidiBorsa queremos apresentar aos nossos leitores uma delicada e útil planta tropical em casa: a areca.

Trata-se de um pequeno arbusto perene e ornamental, muito valorizado pela beleza de suas folhas. A areca é nativa das Filipinas e da Malásia e tem um caule ereto coberto por folhas lanceoladas pontiagudas verdes escuras.

Em suas regiões nativas, esta planta produz lindas flores brancas, enquanto cresce em vasos e dentro de casa raramente floresce.

A Areca é conhecida como uma planta antibacteriana e, de fato, ajuda a purificar o ambiente doméstico. Graças às suas propriedades, será capaz de remover todas as substâncias nocivas, como formaldeído e gasolina.

Ao inalar um ar mais puro, a pressão arterial deve cair, facilitando o relaxamento e a calma. Então aqui está a planta tropical refinada e elegante que pode promover relaxamento e aliviar o estresse.

como plantar

A areca é uma planta que adora a luz, mas não gosta do contato direto com a luz solar. Tem medo do frio e do vento que podem destruir suas folhas. Em casa, removemos a planta de radiadores e outras fontes de calor. Adapta-se a qualquer tipo de solo, mas prefere solos férteis e bem drenados.

A Areca necessita de regas constantes ao longo dos meses do ano, prestando sempre atenção à estagnação da água. O repoteamento deve ser feito durante a primavera e quando as raízes emergem dos orifícios do envasamento.

A planta costuma sofrer ataques da aranha cochonilha e da aranha vermelha. Também preste atenção à podridão da raiz causada pela rega.

aprofundar

Poucos percebem que esta planta estranhamente mágica purifica perfeitamente o ar da casa