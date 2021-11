Uma pesquisa ao vivo realizada no ano passado destacou um fato um tanto preocupante. 1 em cada 4 adultos italianos sofre de insônia. Esse número é ainda mais significativo quando colocado em um contexto mais amplo. Nos explicamos melhor: Os entrevistados também teriam declarado que correram cansados ​​o dia todo. Com consequências negativas para o trabalho e as relações pessoais. Não apenas pílulas para dormir e camomila, aqui está o ingrediente natural e barato que pode nos fazer dormir melhor. Nossa sugestão é ler alguns conselhos úteis sobre o assunto. E por falar nisso, quão relaxante é este chá de ervas caseiro que melhora o sono ao purificar os rins e os intestinos. Vamos ver juntos.

Os italianos dormiam pouco e mal

Comparados a muitos outros povos, os italianos dormiam pouco e mal. Ainda de acordo com esta pesquisa, a maioria dos cidadãos dorme entre 6 e 7 horas no máximo por noite. Mas 30% dos entrevistados estavam viajando cerca de 5 horas. Definitivamente, muito pouco, para tentar relaxar a mente e o corpo da melhor maneira possível. Lembre-se, de fato, que médicos e especialistas concordam quanto ao número de horas que devemos dormir a cada noite: cerca de 8, para permitir que nossos corpos se livrem do estresse e do cansaço do dia e os deixem em serenidade nas próximas.

Quão relaxante é este chá de ervas caseiro que melhora o sono ao purificar os rins e os intestinos

Aqui, então, será muito importante tentar dormir profundamente nas poucas horas de sono que temos. Nesse sentido, principalmente no inverno, uma xícara de chá de ervas relaxante é exatamente o que você precisa. Um chá de ervas relaxante e purificante como o que sugerimos aos nossos leitores seria o melhor para fazer um ‘ponto de parada’ adequado. Use o termo caro para a fórmula 1.

Borragem e bardana são plantas úteis e menos conhecidas

Quem sabe quantos de nossos leitores de meia-idade vão se lembrar das lojas no passado que realmente vendiam de tudo. Entramos e fomos imediatamente surpreendidos pelo aroma de especiarias, doces e ervas aromáticas. Quase todos estavam naquelas garrafas enormes, que para nós, crianças, pareciam ainda maiores. Aqui foi possível preparar saquetas de ervas aromáticas saudáveis ​​para fazer chá de ervas. Ainda hoje, felizmente para nós, existem fitoterapeutas que fazem este serviço. As duas plantas que mais se adequam ao nosso caso são: borragem e bardana.

As plantas talvez sejam menos conhecidas hoje, mas ainda são muito válidas na busca por um sono reparador. Estamos falando de plantas que trabalharão em um nível purificador e relaxante para os intestinos, estômago e mente. Ação antiinflamatória reconhecida pela ciência, conforme relatado em este estudo.

Onde comprar borragem e chá de ervas de bardana

Se não temos a possibilidade de preparar a mistura na fitoterapia, não há problema. Podemos comprá-lo confortavelmente em supermercados bem abastecidos ou até mesmo confortavelmente na web. Estamos falando de sachês prontos para embeber, para serem confortavelmente inseridos em sua caneca quente e desfrutados em todos os seus luxos.

