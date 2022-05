Isto é o quanto você deve dormir se tiver mais de 40 anos

Se você tem mais de 40 anos, aqui está o quanto devemos dormir todas as noites. Vamos descobrir o que diz o estudo.

O sono é essencial para o nosso bem-estar. Tudo depende da qualidade das nossas horas de sono, bem como da quantidade. Um momento muito importante em nossa vida através dele Depende também da nossa saúde física e mental.

Vamos dissipar o mito de que eles são suficientes Oito horas por noite para se sentir descansado. Após uma certa idade, outros parâmetros também devem ser levados em consideração e também podem ser suficientes durma menos. Na verdade, de acordo com um estudo, mesmo Sete horas é a quantidade ideal de sono durante a meia-idade.

O que a pesquisa mostrou sobre a quantidade de sono

O estudo realizado provou queA área do cérebro mais afetada pelo sono, porque‘hipocampo’Vai diminuir de tamanho se você dormir muito e falta de descanso.

Experimentos especiais foram realizados Em materiais com mais de 40 anos Parece que esses grupos de pessoas que dormiram apenas sete horas tiveram reações positivas.

É importante analisá-lo interrupção do sono realmente jogar Um papel muito importante para memórias e memória. Portanto, é muito importante, mesmo que durma um pouco, mas fazê-lo bem e de forma consistente. Nosso corpo faz isso Realmente beneficia após a meia-idade.

Se dormimos pouco ou mal Isso leva à formação de grandes quantidades de toxinas em nossos corpos. Não estamos apenas cansados, mas ansiosos, deprimidos, incapazes de nos concentrar.

Mas o que acontece se você estiver com muito sono? O estudo realizado no Reino Unido determinou que um Encolhimento do hipocampo.

Este episódio não beneficia em nada nossos corpos Porque ou muito ou muito pouco tem que ser perfeitamente equilibrado Para garantir que nossa saúde física e mental realmente se beneficie disso.