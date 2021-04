Ginásio La Valsusa Guerrilla

HEsteve dois dias no Piemonte e ontem à tarde, sem aviso prévio, acessou o site do TAV de San Didero: “Acho importante que o representante do governo venha apoiar a polícia e os trabalhadores do local depois do que aconteceu em nos últimos dias. ”Giorgio Muli, subsecretário do Ministério da Defesa, é um dos poucos representantes do Executivo que nos últimos anos tem ido a canteiros de obras no vale.

Uma obra bastante rara. Por que ele esta fazendo isso?

“Parece-me natural que o governo vá a um canteiro de obras para uma das obras mais importantes em construção na Itália. Em vez disso, parece estranho que eu deva chegar sem avisar para isso, mobilizando grandes forças como é o caso quando visitando italianos que trabalham no exterior. “Na zona de guerra. Isso não é mais aceitável.”

Prefeitos dos dois países participaram do protesto e dizem que não participaram. Como ele responde?

Os prefeitos mudam as decisões de seus conselhos municipais e agem como se essas decisões valessem mais do que as leis estaduais. Ninguém quer privar ninguém da expressão pacífica de sua oposição ”.

Ma?

“Mas não há nada de pacífico aqui. Há guerrilheiros aproveitando o protesto para apedrejar a polícia e os que trabalham nas obras. Atirando pedras e coquetéis molotov. Quer que eu lhe diga? de ter um ginásio ao ar livre para pessoas violentas. “De toda a península em frente às suas casas».

Como você fala?

“Sabe quantos moradores de Falseus deixam o café pendurado no bar para policiais e mulheres? É uma solidariedade diária que aumenta a cada dia”.





Os líderes do protesto acusam a polícia de ferir gravemente uma menina com um cilindro de gás. Voce viu a foto?

A polícia já negou que as lesões sejam compatíveis com o gás lacrimogêneo. Vale ressaltar que o gás lacrimogêneo é utilizado porque os trabalhadores do canteiro de obras e seus defensores são submetidos a ataques violentos.

Responda que os manifestantes são exagerados …

“Em todos esses anos, a polícia conseguiu manter a calma mesmo em situações muito difíceis, sem qualquer reação. Os comandantes do exército, a polícia e os Carabinieri devem ser aplaudidos e o governador em Turim deve ser aplaudido.”





O governo também pode fazer mais. Por exemplo, nomeando o Comissário do Trabalho do Departamento Italiano. Por que você não faz isso

“Se for necessário um comissário, ele logo será nomeado. Mas acho que se a ação pode continuar mesmo quando o ministro foi um verdadeiro destruidor de Tav, como Danilo Toninelli, nada poderia mais parar os canteiros de obras ”.

Quais foram as outras fases dos dois dias que você passou no Piemonte?

«A produção dos F35s foi retomada no Camry e o primeiro Eurofighter está programado para ser entregue ao Kuwait em setembro.

Armas caras e destrutivas sobre as quais não havia dúvida. Como ele responde?

“Eles certamente são sistemas de armas, mas também são sistemas de defesa que podem ser usados ​​para fins civis.”

A terceira consulta?

“Na Piazza Castillo, na sede do Conselho Regional. Reunião com Cirio para definição da Escola de Convenção Aplicada de Torino. Os cursos serão organizados com a Modena para manter escolas nas duas cidades. Nestes casos, a melhor forma é por meio da mediação. –

