Acabaram-se as doenças relacionadas com a idade, as rugas e o envelhecimento: um tratamento para “parar o tempo” poderá em breve estar no mercado. Em um estudo publicado em Nature Aging, um grupo de cientistas da Universidade de Pádua e do Instituto Veneto Medicina Molecular (VIMM), em colaboração com o Instituto de Investigação Oncológica (IOR, afiliado à USI e membro do Bios+) revelou uma descoberta importante sobre um novo tratamento para (quase)”“Juventude eterna”. Ingrediente secreto? Salvia heinekee, também conhecida como “sálvia camarão” por suas flores vermelhas É nativo da América do Sul e cresce nos vales andinos O mais seco fica entre 2.500 e 3.500 metros acima do nível do mar.

o Complexo Botânico Terapêutico da Mama A equipe de cientistas liderada por Andrea Alimonti, professora do Departamento de Medicina da Universidade de Pádua e pesquisadora principal do IOR e VIMM, e Monica Montopoli, professora do Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade de Pádua e pesquisadora associada do VIMM, identificou um Um composto vegetal terapêutico para a mama que aumenta a expectativa de vida E a sua qualidade por trabalhar diretamente na senescência celular: em vez de tratar doenças individuais ou sintomas relacionados com doenças que se desenvolvem principalmente na velhice, surgiu um novo paradigma. Tem como objetivo atingir diretamente as causas do envelhecimentoA nível celular e molecular. “Estudos pré-clínicos conduzidos pela nossa equipa de investigação demonstraram que uma dose baixa de um extrato vegetal de Salvia hyenecki (Hyeneckium, Hong Kong) pode prolongar a esperança de vida de uma forma mais saudável. Professor Alimonti explica -. O estudo envolveu tratamento com extrato de HK dissolvido em água. Em estudos pré-clínicos, este tratamento resultou num aumento significativo na sobrevivência dos animais em comparação com animais não tratados, com melhoria significativa nos parâmetros de envelhecimento.” READ Hambúrgueres, cuidado ao prepará-los: se cometer esse erro é muito perigoso para o seu corpo

Rastreie e retarde o envelhecimento Esta é uma longa jornada que começou em 2016 graças às plataformas tecnológicas possibilitadas pelo Vimm, e que já levou à produção Cosméticos à base de Salvia Hanki, no mercado hoje. Mas agora o passo é definitivamente mais longo: em vez de lidar com os sinais de envelhecimento, a investigação pretende retardar o próprio envelhecimento. “Este trecho – O professor Montopoli especifica – É o resultado de um processo preciso de extração, caracterização e calibração padronizada que permite reprodutibilidade essencial para estudos de efeitos biológicos. Nossos dados in vitro e in vivo sugerem que o henquinium é um medicamento terapêutico para a mama O mais forte está ao nosso alcance, Sendo superior a muitos produtos já existentes no mercado como, por exemplo, resveratrol ou quercetina. A fase experimental laboratorial terminou com sucesso: “Observámos uma melhoria nos indicadores de envelhecimento em diferentes tecidos – Explicado por Sarah Somerle e Miles Sarel, Os primeiros autores do estudo são pesquisadores da Universidade de Pádua e Wim-. Na verdade, o tratamento com HK resultou numa redução significativa de alguns sintomas relacionados Para o envelhecimento dos músculos, rins e pele Nos pulmões de camundongos idosos, os sinais de senescência celular diminuíram nos tecidos analisados. O envelhecimento induzido pela quimioterapia, causado pelo tratamento com doxorrubicina, um medicamento anticancerígeno conhecido pelos seus efeitos secundários, também foi atenuado pelo tratamento em Hong Kong.

Este é um resultado encorajador que poderá contribuir para o futuro de uma sociedade caracterizada por baixas taxas de natalidade e elevada esperança de vida. Melhorar a qualidade de vida e reduzir a carga Para o sistema de saúde. Falta apenas o último passo antes que este tablet “milagroso” baseado em Hong Kong seja colocado no mercado. «Está em estudo um suplemento ou dispositivo médico que a Ebsa irá distribuir (Instituto de Bioquímica SA) – conclui Montopoli – Um projeto de acompanhamento baseado nestes resultados já está sendo implementado no Hospital Cantonal de Lugano para avaliar a segurança e eficácia Hyncinium como nutrientes Sobre temas de saúde. Neste momento, estão a avaliar uma série de agentes, a recolher amostras de plasma e a realizar testes para verificar a toxicidade. Isso significa que, uma vez concluídos todos os testes, O acessório baseado em Hong Kong estará disponível para compra e todos poderão se beneficiar dele. “Não faz muito tempo.” READ Pé OL - OL: Paquetá desafia a ciência, deixando Bosz se tentar

“Guru de comida típica. Solucionador de problemas. Praticante de cerveja dedicado. Leitor profissional. Baconaholic.”