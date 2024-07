AMP-A é um nutriente antiinflamatório eficaz

Um coquetel de produtos antimicrobianos naturais. É uma nova formulação nutricional com atividade antimicrobiana de amplo espectro desenvolvida por pesquisadores do Centro de Biotecnologia Avançada CEINGE Franco Salvatore em Nápoles, liderados por Massimo Zullo, geneticista da Universidade Federico II e diretor científico do programa CEINGE Task-Force Covid. 19. Os cientistas, cujo trabalho foi publicado no Journal of Translational Medicine, identificaram uma combinação de produtos naturais contendo grandes quantidades de polifenóis (própolis, Verbascum thapsus L. e Thymus vulgaris L.) e polifosfatos inorgânicos de cadeia média/longa. , o que indica isso. Quão eficazes são essas substâncias imunoestimulantes na prevenção e tratamento dos estágios iniciais da infecção. De facto, sabe-se que na fase infecciosa primária um papel crucial é desempenhado pelas células da resposta imunitária inata, por exemplo os macrófagos, que através da libertação de citocinas inflamatórias limitam a propagação de micróbios como vírus, bactérias e fungos.

O professor Zullo explica: “Até agora, as únicas estratégias terapêuticas são o uso de anti-inflamatórios não esteróides, ou os chamados AINEs, como aspirina, ibuprofeno e nimesulida, que são frequentemente acompanhados de efeitos colaterais que afetam os sistemas digestivo, cardiovascular e hepático. sistemas. Seu uso não é recomendado em pacientes com menos de 12 anos de idade ou mais de 65 anos de idade. Os nutracêuticos de origem natural representam alternativas válidas aos AINEs para o tratamento de várias doenças inflamatórias, incluindo a COVID-19.”

Os resultados da investigação são fruto da colaboração não só com a Universidade Federico II de Nápoles, mas também com a Universidade Luigi Vanvitelli da Campânia, Polcaro Fitopreparazioni e a empresa spin-off Elysium Cell Bio Ita desenvolvida e lançada no mercado. O suplemento está em formulação spray (Elysium Nasal e Garganta).

Os investigadores testaram a nova formulação nutricional em laboratório, demonstrando a sua atividade antiviral contra o Sars-CoV-2, o vírus sincicial respiratório e o vírus influenza, mas também a sua atividade antibacteriana e antifúngica contra bactérias patogénicas oportunistas Gram-positivas e Gram-negativas e Candida albicans. . Posteriormente, constatou-se que existe uma sinergia entre os componentes individuais da formulação (própolis, verbasco, tomilho e fosfato inorgânico de cadeia média) que produz efeito antiinflamatório e imunomodulador.

“A fórmula nutritiva pode ser aplicada no tratamento de infecções ocultas, infecções da cavidade oral e pneumonia, além de estimular o sistema imunológico em pacientes debilitados”, finaliza Zollo. “O que foi identificado é um mecanismo de amplo espectro que é eficaz na prevenção e controle dos sintomas de doenças respiratórias infecciosas.” (Todos os direitos reservados)







Milano Finanza – edição 133 páginas. 49 de 07/06/2024