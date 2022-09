Supervisão em voo em sala de aula, ginásio e laboratórios: Exemplo de generalização para funcionários e alunos

Voltando à questão da supervisão que afecta particularmente os professores e funcionários da ATA, desta vez focamo-nos no aspecto relacionado com as transferências de uma sala para outra para os alunos menores que vão lecionar com eles; O percurso feito para trazer a turma (se for jardim de infância) ou devolver a turma à sala de aula no final da atividade, e atribuí-la ao professor para a próxima hora; manter a ordem e o silêncio durante o transporte, para não perturbar outras camadas; Acompanhar a turma para sair da escola se o final da hora coincidir com o final do horário da aula.

Proibições impostas a estudantes e organização de viagens

Os alunos – como afirma com grande capacidade organizacional e competência jurídica, a Professora Diretora Rossella Miraldi, à frente do Instituto Integral “Giovanni Verga” de Catania – estão proibidos de se deslocar da sala de aula e de um andar para outro do prédio, exceto para um motivo relevante; Em particular, é proibido ir ao ginásio sem autorização e sem ser acompanhado pelo professor, e o professor não pode esperar pelos alunos no ginásio, mas deve ir à aula e depois deslocar-se com os alunos. O professor ou professores, em caso de convivência, os alunos serão acompanhados e supervisionados para que o curso seja ordenado, disciplinado e seguro.

Colaboradores da escola

A pedido dos professores e por instruções específicas do DSGA, os colaboradores da escola contribuem para acompanhar os alunos durante: a transição da sala de aula para o ginásio e vice-versa; Transfira de aula para aula em ordem e silêncio, para não atrapalhar as outras aulas.

Saída temporária de alunos da sala de aula

Os professores devem – como orientado pela Professora Diretora Rossella Miraldi, Diretora do Instituto Integral “Giovanni Verga” em Catania – não permitir que os alunos saiam da sala de aula para realizar tarefas relacionadas à atividade educacional (por exemplo, cópia, compra de materiais). Para essas necessidades, os professores devem entrar em contato com qualquer assistente responsável.

Acompanhamento de alunos com deficiência

O professor da turma, em cooperação com o professor de apoio, deve assegurar a vigilância constante dos alunos com deficiências psicológicas graves, especialmente aqueles que são imprevisíveis nas suas ações e incapazes de se autorregular.

Alunos saem da escola

Para garantir a supervisão no final das aulas – continua DS Rossella Miraldi – os professores são obrigados a permitir a saída antecipada dos alunos apenas se um dos pais ou membro adulto da família especificamente autorizado pelos próprios pais se retirar; escoltar os alunos, colocar-se à frente dos escolares, tendo o cuidado de seguir a estrada de forma ordenada, evitando ruídos, corridas ou jogos perigosos; Acompanhar a saída dos alunos por conta própria, garantindo que os alunos saiam de forma ordenada; entrega de menores a um dos progenitores ou a pessoas por eles oficialmente autorizadas; Supervisionar o menor permanentemente na escola após o horário escolar até a chegada dos familiares, a ser contactado por telefone.

Colaboradores da escola

Para garantir a supervisão, no final de cada aula, os colaboradores da escola são obrigados a:

Supervisionar o cruzamento de alunos em seus próprios planos de atendimento;

Verifique as portas de saída e o portão exterior;

garantir que os alunos sejam observados com permissão apropriada nas horas tardias, em comparação com o horário normal das aulas;

Supervisionar os alunos de forma permanente na escola após o horário escolar até a chegada dos familiares quando são designados para fazê-lo.

Os colaboradores da escola também realizam trabalhos de observação nos momentos posteriores ao horário das atividades educativas.

Acompanhamento dos alunos durante as atividades extracurriculares

A supervisão dos alunos durante as atividades extracurriculares – repete DS Rossella Miraldi – é incumbência do diretor e constitui um serviço para todos os fins e propósitos. Os professores acompanhantes têm de acompanhar os alunos e realizar atividades de observação durante todo o período que lhes é atribuído, não podendo em momento algum abdicar da supervisão dos alunos, devido à imprevisibilidade das suas ações. Cabe aos professores, durante os passeios e visitas guiadas, dar aos alunos regras claras de segurança e comportamento, nomeadamente no que diz respeito às regras simples de sinalização rodoviária.

Colaboradores da escola

Os colaboradores da escola, a pedido e mediante instruções específicas dadas, auxiliam os professores na supervisão dos grupos escolares durante as atividades planeadas pelo Conselho Pedagógico e realizadas fora do horário letivo.

Requisitos relacionados à segurança do trabalhador

Os funcionários e professores da ATA – conclui DS Rossella Miraldi em sua brilhante orientação – devem cumprir as indicações operacionais de segurança e respeitar e fazer cumprir rigorosamente os requisitos de segurança do trabalhador, bem como a proibição de fumar. Enfatizou-se que é proibido fumar dentro de todos os prédios escolares e em áreas afins. A proibição estende-se a todos os funcionários da escola, alunos e todos os presentes no interior da instituição. Os infratores estarão sujeitos à penalidade administrativa prevista.

Circular sobre supervisão de movimento entre salas de aula e laboratórios