Pnrr: Treu (Cnel), a ciência de pouco interesse – trabalhadores e empresas

(ANSA) – ROMA, 19 de setembro – “No nosso país, infelizmente, há muito tempo não há interesse suficiente pela ciência.



Das recentes audiências no CNEL de Invalsi e Indire, verificou-se que na Itália há um fraco desenvolvimento em assuntos STEM (STEM, editor) não apenas para as mulheres, como ouvimos muitas vezes, mas também para os homens.



Esse fenômeno aumenta a lacuna de habilidades, especialmente técnicas e científicas, necessárias para a transformação digital e enfraquece a economia como um todo. O debate da ciência política é fundamental e crescerá em importância. Um exemplo virtuoso é o grande resultado das pesquisas científicas sobre vacinas, tomadas pelas autoridades europeias para combater a Covid. O PNRR, que aloca recursos para apoiar a ciência, tecnologia e cursos de treinamento, representa uma oportunidade histórica para a Itália nesse sentido.”



Foi o que afirmou o presidente do Cnel, Tiziano Trio, na abertura da conferência “Por uma política capaz de concretizar seus insights, o valor da ciência amiga”, que aconteceu hoje em Roma. (Lidando).