Iogurte, um estudo que destrói todas as nossas crenças: perturbador

O iogurte é um dos produtos dietéticos mais populares e consumidos. No entanto, de acordo com um estudo recente, parece que a grande maioria dos iogurtes não são apenas produtos prejudiciais à saúde, mas também prejudiciais. Aqui estão os detalhes da descoberta perturbadora.

Há muitos consumidores que comem iogurte como uma alternativa saudável a outros lanches. Além disso, é difundida a ideia de que é um produto saudável e benéfico para a saúde. Pelo contrário, uma pesquisa recente da Universidade de Leeds mostrou que esse alimento não é nada saudável e pode representar riscos à nossa saúde. Mas por que o iogurte é tão ruim para nossa saúde agora? Vamos ser claros.

Muitos iogurtes, pelo menos 90% do que encontramos nas prateleiras dos supermercados, não entregam os benefícios que prometem e, ao contrário, parecem ser prejudiciais à nossa saúde. Aqui está o que dizem os cientistas da Escola de Ciências Alimentares e Nutricionais da Universidade de Leeds. Os pesquisadores analisaram uma amostra de 900 iogurtes e o resultado foi alarmante! Um grande número de alimentos analisados ​​mostrou-se prejudicial à nossa saúde.

Mas por que o iogurte é prejudicial à nossa saúde? Bem, parece que muitos desses alimentos, apesar de prometerem enormes benefícios para o corpo, contêm uma enorme quantidade de açúcares, sabores e adoçantes. Em suma, eles podem ser muito saborosos, mas sem dúvida nada saudáveis.

Só para se ter uma ideia, no iogurte de frutas sugerido como iogurte desnatado, em alguns casos, há um teor de açúcar igual ou superior ao de uma bebida doce como a Coca-Cola. Portanto, comer esse alimento com frequência pode levar a sérios danos à nossa saúde, como ganho de peso e aumento do risco de diabetes.

Portanto, parece que o iogurte de um produto saudável e útil para a alimentação diária, pode se tornar um verdadeiro avanço para a saúde do consumidor. Infelizmente, até hoje, ainda são muitos os consumidores que não analisam o perfil nutricional impresso na embalagem e escolhem o produto com base em seus gostos pessoais. Por esse motivo, os especialistas recomendam verificar se os ingredientes deste alimento são apenas leite e enzimas. Entre os meus favoritos: iogurte grego e natural.

No entanto, deve ficar claro que certamente é possível comprar e consumir “iogurte falso” de vez em quando, mas é sempre aconselhável ter em mente o que é exatamente, ou seja, doces ricos em açúcar e calorias!