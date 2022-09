Conheça sua barriga: o projeto “Parmesão” para aprender sobre sua saúde

Quer saber o estado de saúde do seu estômago, quer saber como a microbiota, ou seja, um grupo de mais de 1.000 bilhões de microrganismos (bactérias, fungos e protozoários)) reside no intestino, o que afeta a saúde geral do organismo, não?

Em Parma você pode fazer isso de graça. Nossa universidade possui um centro global de excelência, o Center for Microbiome Research (www.microbiomaresearchhub.com), que realiza um projeto de triagem nos microbiomas de indivíduos parmesão para entender como a nutrição afeta a saúde intestinal e, portanto, o bem-estar geral. Todos podem participar, desde que sejam idosos e não apresentem sintomas de doença intestinal. característica? Duplo: para si e para o avanço da ciência. Você receberá um check-up personalizado de seus micróbios em relação à dieta e estilo de vida e se tornará o campeão do conhecimento. O gerente do projeto é um superespecialista como Marco Ventura, professor universitário de microbiologia e chefe do Centro de Pesquisa de Microbiomas, um “lavagem cerebral” que havia sido “roubado” do exterior, mas voltou para a Itália, um professor considerado internacionalmente entre as maiores autoridades mundiais em este setor que hoje lidera uma equipe excepcional de 17 professores da nossa universidade.

O que é o Centro de Pesquisa do Microbioma?

Centro Interdepartamental da Universidade de Parma nascido em 2017. Uma importante realidade acadêmica, única na Itália, que vê a participação de diferentes grupos de pesquisa de nossa universidade com habilidades diferentes e complementares (médicos, nutricionistas, microbiologistas, imunologistas, neurocientistas, oncologistas, farmacologistas , pediatras e veterinários) dedicados ao estudo da microbiota de forma interdisciplinar; A formação garante uma abordagem multicultural que se expressa em um forte impulso para a qualidade científica e tecnológica. Nossa abordagem multidisciplinar e multiescala é restrita a microrganismos, humanos, microbianos e animais.

Qual é a missão do centro?

Pela interligação dinâmica de competências interdisciplinares relacionadas com o estudo de todas aquelas questões científicas da natureza, microbiológicas, biológicas, nutricionais e médicas que formam a base dos processos biológicos dos organismos vivos. Além disso, a ‘missão cultural’ do centro é sensibilizar, difundindo o território para informar e motivar as pessoas nas suas escolhas (vida, alimentação, farmacologia, diagnóstico, prevenção), mas sobretudo sensibilizar criando um clima. Positivo permitindo novas políticas na gestão da saúde pública (na perspectiva de uma saúde/um medicamento).

Por que os microrganismos são tão importantes para a nossa saúde?

Porque afeta profundamente as diversas funções do corpo humano. Por exemplo, o metabolismo dos alimentos e a conversão de componentes alimentares em moléculas biologicamente ativas são largamente confiados à flora intestinal. A função do sistema imunológico também é afetada por micróbios

É verdade que algumas formas de câncer podem estar associadas a alterações na comunidade microbiana intestinal?

Sim, mas isso não é tudo. Vários distúrbios metabólicos – por exemplo, obesidade, síndrome do intestino irritável e diabetes – e algumas doenças – como doença inflamatória intestinal, colite pseudomembranosa e doenças autoimunes – estão agora associados a alterações na composição de comunidades microbianas que vivem em contato próximo com o corpo humano. Especificamente, alterar os equilíbrios naturais que existem entre os vários órgãos do germe, uma condição conhecida como disbiose, parece ter implicações importantes para a saúde humana.

Parma Microbiota é o principal projeto do centro. Você pode explicar isso?

O objetivo é determinar as possíveis associações que existem entre a microbiota intestinal, nutrição e saúde na população de Parma e sua província. O projeto foi financiado pela Fundação Cariparma e é o único do gênero na Itália, em comparação com iniciativas semelhantes realizadas em outros países europeus e nos Estados Unidos. As recaídas serão importantes para entender as funções que a microbiota intestinal humana desempenha como determinantes das condições de saúde.

Mas também tem uma função de classificação.

O estudo Parma Microbiota representará um modelo importante a nível nacional e europeu na introdução de novas metodologias baseadas no estudo de microrganismos na prática clínica preventiva local e fornecerá uma base sólida para um exame completo da população de Parma com o objetivo de identificação precoce de potenciais doenças inflamatórias intestinais.

Onde estamos?

O estudo está atualmente em fase de conclusão de recrutamento e inclui indivíduos residentes em Parma ou sua província com 18 anos de idade ou mais sem sinais óbvios de sintomas gastrointestinais ou sistêmicos sugestivos de DII ou outra doença não reconhecida. Quem estiver interessado pode entrar em contato conosco em [email protected]