Ciência diz que veganos são mais produtivos no trabalho

De acordo com um novo estudo, os alimentos vegetais melhoram o foco e o bom humor no trabalho graças aos polifenóis

Uma organização de pesquisa realizou um estudo sobre alimentos vegetais

Couve-flor, cenoura, brócolis e pimentão vermelho são ricos em polifenóis

Ao fixar a insulina, eles mantêm o corpo e a mente ativos e regulam os intestinos

A produção de energia é afetada por sua quantidade “atraente” comida específica

Alimentos vegetais estão associados a níveis mais baixos de inflamação

Eles permitem que o cérebro se estresse menos e fique mais focado

Uma dieta vegana tornará as pessoas mais positivas e produtivas no trabalho do que aquelas que comem carne e laticínios compulsivamente. Revelá-lo é um novo estudo encomendado por um instituição de pesquisa Do serviço de entrega de comida Just Eat. De acordo com a análise, de fato, em 2021, dois em cada três italianos (67%) optaram por reduzir Consumo de carne e peixe, que por motivos de saúde (45%) e que, por outro lado, para reduzir seu impacto no meio ambiente (28%).

Mais da metade das pessoas entrevistadas vê uma dieta baseada em vegetais como mais saudável (55%) e ecologicamente correta (57%) do que uma dieta tradicional. Além disso, os alimentos vegetais aumentarão a capacidade de se concentrar Em nosso cérebro, também terá um efeito positivo no bom humor. No ranking das melhores comidas vegetarianas “Motivar” Lembre-se, aí está: chocolate amargo, folhas verdes e alimentos ricos em proteínas vegetais, como legumes e frutas secas.

Açúcar e cafeína são alimentos “engano”

De acordo com o Dr. Naidoo, especialista nas ligações entre dieta e capacidade mental, é importante incluir alimentos na dieta de um indivíduo. Rico em polifenóis Como couve-flor, cenoura, brócolis e pimenta vermelha. Ao estabilizar a insulina, essas substâncias mantêm o corpo e a mente ativos e os intestinos devidamente regulados. A produção de energia que vem dos alimentos que ingerimos é afetada pela quantidade “atraente” Uma refeição ou lanche específico. Alimentos vegetais estão associados a níveis mais baixos de inflamação e permitem que nosso cérebro gaste menos energia para nos manter em movimento.

“A inflamação de baixo grau desliga um interruptor metabólico na via química que produz energia”Uma Naidoo, MD, psiquiatra e nutricionista da Harvard Medical School explica. Segundo o especialista, existem alimentos “engano”, que parecem nos ajudar a restaurar a energia, mas na verdade não. Entre estes encontramos o açúcar e a cafeína, por exemplo, que uma vez ingeridos melhoram a concentração e o desempenho no trabalho, mas após um curto período de consumo podem causar queda de produtividade e perda de energia.