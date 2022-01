“Dois resultados falsos de três, difíceis de fazer”

As suas costas vinham nas férias de Natal, quando podiam fazer uma zaragatoa na farmácia, no médico de família ou nos laboratórios de análises, o que significava que enfrentar longas filas e várias horas de espera era uma enorme exigência dos munícipes. Então as mesmas farmácias começaram a vender Tamboni “Phi Da T”. Não há nada de irregular, mas todos são autorizados pelo Ministério da Saúde tanto que hoje os testes também podem ser adquiridos em vendedores de tabaco em média por 6,90 euros. Mas há um problema que os médicos de família e farmacêuticos deploram: essas ferramentas destinadas a “liberar” a pressão sobre o pedido de análise encurtam o sistema de verificação e verificação dos positivos. Razão? Em dois em cada três casos, o resultado de uma zaragatoa caseira está errado, especialmente se der um resultado negativo. Ela não é derivada do próprio swab, que parece um aparelho usado por médicos e farmacêuticos, mas do método de coleta da amostra do cidadão.

OMS: “Omicron marcará o fim da epidemia na Europa”

consequências

“Eles foram emprestados de nós – explica Alberto Ciriati, vice-secretário regional da Fimmg Lazio, a Federação Italiana de Clínicos Gerais – que diante de sintomas que podem ser atribuídos ao Covid, febre ou resfriado, ou mesmo sem sofrer de nada e portanto, apenas para o propósito da apreensão, eles conduziram o swab em casa por conta própria e deram negativo quando deu positivo.” Isso ocorreu porque a análise não foi feita corretamente.” O problema com a positividade não existe — acrescenta Ombretta Papa, médico de família que cobre uma grande área de Roma, do Corso Francia à Torre Angela — quem trata O problema são aqueles que são negativos em casa, mas já contraíram o vírus.” Poucas são as pessoas que decidem com precisão compre um tampão novo de qualquer maneira, seja na farmácia ou no médico.” A maioria dos usuários – continua Chiriatti – quando vê que não é positivo, deixa-o em paz, mas isso cria grandes problemas, começando pela falta de isolamento “.

Basicamente, existem positivos desconhecidos, possivelmente assintomáticos, que se espalham sem perturbação. “O outro problema – conclui o secretário regional adjunto da Fimmg Lazio – prende-se com o seguinte procedimento: se um cidadão que se testa em casa der positivo, tem ainda de obter uma nova zaragatoa quer pelo médico, na farmácia, no laboratórios de análise, ou até mesmo nas unidades, porque devem ser inseridos no sistema de contagem e rastreamento porque o buffer “faça você mesmo” simplesmente tem validade diagnóstica.” A crítica também vem da Federfarma: “Sempre fomos desaconselhados um tampão faça-você-mesmo desde o início – explica Alfredo Procaccini, vice-presidente da Associação dos Farmacêuticos – porque tão válido como ferramenta, o operador ou cidadão, deixa de realizá-lo em 90% dos casos como enfermeiro, profissional de saúde , médico, farmacêutico faz, e então, por melhor que ele seja em fazer o teste, pula o rastro.”

Foi demonstrado que o autoteste está explodindo em uma época em que os tampões estavam em alta demanda o tempo todo. “Se você realmente quer fazer isso – conclui Bruccini – você tem que seguir as instruções cuidadosamente.” Isto é para introduzir a zaragatoa até ao septo nasal, mantendo a zaragatoa paralela ao chão e inclinando a cabeça ligeiramente para trás, rodando a zaragatoa em cada narina pelo menos 5-6 vezes, depois inserindo-a no detector e depois no bastão de leitura em relação aos tempos de espera. Por fim, todo o processo deve ser realizado com as mãos limpas ou com luvas de borracha.