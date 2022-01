“Cinema e Ciência” em Sina Patricio Guzman

chega a Siena, distrito da região do Lácio na Via degli Orte dei Alibert, 1 em Roma, “cinema e ciênciaRevisar reuniões e apresentações, projetá-las e gerenciá-las Orsetta Gregoretti e Silvia Mattoni – Jornalista do CNR que visa aprofundar a relação entre ciência e cinema Através de exibições de filmes, documentários, reuniões, entrevistas e debates. O primeiro dos cinco compromissos marcados para segunda-feira, 24 de janeiro, às 18h30, com o espetáculo “memória da águaDo diretor chileno Patrick GuzmánPremiado no Festival de Berlim com o Urso de Prata de Melhor Roteiro e no Biografilm Festival. eles vão interferir Roberto Danovaro – Cabeça Estação Zoológica Anton Dohern e Rafael Fischera Jornalista Rai.

mas em Scena também”Filmes que eu nunca vi assim antes‘, uma seleção de obras que foram restauradas pela região do Lazio em colaboração com Anick LazioDestina-se a preservar o património cinematográfico e audiovisual de importância regional através da digitalização ou restauro de filmes. Começamos comDentro de Roma“(1976) por Ugo Gregoretti na sexta-feira 21, quarta-feira 26 e quinta-feira 27 de janeiro, e de sábado 29 a segunda-feira 31 sempre às 19h00. A história “Dentro de Roma” é a história de um dia perfeito em Roma, do nascer ao pôr do sol, que o autor construiu com uma série de impressões Retrata os mais diversos aspectos: a passagem do tempo como aposentado, o cansaço do viajante, trabalhos e ofícios, brigas de casa, manifestações de mulheres, festividades misturando o sagrado e o profano na benção do carro do Coliseu.É uma investigação documental que analisa e ilustra a realidade de Roma, olhando para as dobras de uma cidade cuja população duplicou na década passada. , que lutam para mudar a vida da cidade.

Domingo 23 de janeiro 19h30 Apresentação do romance “.A verdade sobre tudo(Editado por Mondadori) com o autor Fanny Santoni. eles compartilham Eduardo Camori e Christian Raimo.

Segunda-feira 24 de Janeiro 18h30 – “Cinema e Ciência”, Espetáculo “memória da água” A partir de Patricio Guzmán, intervenção Roberto Danovaro e Rafael Fischera : “A partir de um quartzo paralelepípedo linear, contendo água de milhares de anos, começamos a pensar no elemento líquido que é a base da vida no universo e que nos permite falar sobre o passado e a história mais recente do Chile. ” Patrick Guzmán Com este seu documentário, ele nos oferece uma leitura que parte de um dos quatro elementos primitivos analisados ​​em sua relação fundamental com a formação das culturas. O que mais lhe interessa é reler a história de sua terra, o Chile, que é o maior arquipélago do mundo com 2.670 quilômetros de costa. Para isso, ele parte de longe, desde os tempos pré-históricos e de uma ciência que encontra terreno fértil para exploração na Patagônia: a astrofísica. “

Terça-feira, 25 de janeiro 10h00 – Exibição de “Cinema & Memoria”adeus pessoal” A partir de Louis Malle, euEntrevistas: Bruno Zambardino – Direcção-Geral dos Assuntos Europeus, Ministério da Cultura Audiovisual, Francisco Crispino – Crítica SNCCI e Cecilia Golubov – Responsável pela Cooperação Educacional na Embaixada da França. O enredo: “Três crianças judias, alojadas secretamente em um internato católico, são levadas após um espião por bandidos da Gestapo. O filme recebeu duas indicações ao Oscar, ganhou um Nastri d’Argento, ganhou um David di Donatello e o filme ganhou um Globo de Ouro, no Festival de Cinema de Veneza.

Por fim, agendado para 29 a 31 de janeiro, a partir das 19h00, ” Hora do crepúsculo(EUA 2020) Dirigido Rei Braden com Philip EttingerE lírio taylorE Stacy MartinE Cosmo JarvisE Keri Beshey. O cineasta nova-iorquino construiu uma sólida reputação no cenário independente americano como documentarista, artista visual e diretor de “Here”, que estreou em Sundance em 2011. Seu retorno ao longa-metragem é adaptar um romance contemporâneo de Carter Sickels, que em suas mãos se torna um belo drama sobre as cidades que antes dependiam da mineração e agora estão em declínio.” (s)