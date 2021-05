Clubes esportivos, comemorações e toque de recolher: o plano de reabertura

Você quer anunciar neste site?

eu 139 mortos Com Th Doença do coronavírus no As últimas 24 horas. Sempre muito, muito mesmo. Mas este é o menor desde então 25 de outubro passado, Quando 128. Un Referência importante Dado Uma semana antes do governo Para determinar a programação para Reabrir novo: A partir de Casamento para esporte, Dai Restaurantes dentro Facilitar Vestir Para shoppings nos fins de semana. Enquanto tudo Ministério da Saúde Alguém pensa em uma possibilidade ModificaçãoRt O que pode adiar alguns As áreas são laranja Apesar da tendência positiva de internações e infecções.

Enquanto isso, graças ao clima de verão, foi um fim de semana É caracterizada por praias movimentadas e áreas de vida noturnaOntem, com muitas intervenções da polícia, que puniu 1.500 pessoas. Entre os setores que pedem novo casamento está o setor do casamento, que sofre grandes perdas devido à obstrução do casamento. Celebrações.

“Muitos de nossos futuros maridos e planejadores de casamento – explica a Ministra para Assuntos Regionais e Independência, Maristella Gelmini – me escreveram e eu os asseguro: O governo está trabalhando nisso Com base na orientação das lesões, em breve daremos uma data de “recuperação”, pois os casamentos devem ser planejados em tempo hábil. O mesmo se aplica aos esportes. De fato, esta semana haverá salas de controle com o Serviço de Combate ao Terrorismo para dar atendimento a esses setores. Piscinas cobertas e academias estão entre as atividades esportivas autônomas. Para as áreas destinadas ao casamento Recomeçar a partir de 1º de junho Com diretrizes desenvolvidas, que incluem banquetes ao ar livre, convidados meticulosamente espaçados, todos usando máscaras, exceto um compromisso. Provavelmente em 15 de junho.

Luz verde acesa Piscinas internas Alternativamente, pode acontecer mais cedo. Obviamente, tudo depende de uma análise precisa dos dados epidemiológicos a partir do dia 26 de abril. Quanto ao Restaurantes e cafés internos de balcão E extensão Vestir (Às 23h ou meia-noite, dependendo da linha que prevalecer no governo). As notícias podem começar na segunda-feira, 17 de maio. Mas esses ainda são pontos de discórdia dentro da maioria e, portanto, o primeiro-ministro Draghi terá que encontrar uma combinação, como aconteceu para reabrir em 26 de abril. A sala de controle político se reunirá, o que será decidido no meio da semana. Depois disso, os procedimentos serão encaminhados ao Conselho de Ministros. “O governo – explica Gilmeny – optou por avançar para uma reabertura gradual, progressiva e segura, mas não podemos abrir mão de todos os cuidados, ainda serão necessárias máscaras. No entanto, a campanha de vacinação continua e podemos olhar para o futuro com otimismo e confiança, enquanto a redução de lesões, família e cuidados intensivos também é uma boa notícia. ”

Os dados duram 24 horas, além das crianças vítimas, o fazem Registre um aumento na taxa de positividade (3% a 3,7%), com 8.292 infectados.O número de pacientes em terapia intensiva diminuiu para 2.192, 19 a menos que ontem. Já nas enfermarias regulares, foram internadas 15.420 pessoas, uma redução de 379 unidades. O chefe da Anci, Antonio Decaro, avisa: “Se as restrições, a máscara e a distância forem respeitadas – observa – certamente não teremos alguns problemas. Por outro lado, se acharmos que superamos a pandemia, infelizmente não caso, corremos o risco de nos reencontrarmos. Outras infecções e com o aumento da taxa de emprego na Covid e nos departamentos de cuidados intensivos e perante outros encerramentos. ” Da mesma forma, o presidente da Campânia, Vincenzo de Luca. “Abrimos lugares públicos até meia-noite – diz ele – e não é isso que me preocupa. Tenho pavor da vida noturna. Se tivermos uma vida noturna descontrolada, em setembro veremos uma quarta onda de Covid”.

Leia aqui GdB está nas bancas hoje

GdB está nas bancas hoje Inscreva-se em “Notícias em 5 minutos” Para receber uma seleção das principais notícias todos os dias

Reprodução reservada a © www.giornaledibrescia.it