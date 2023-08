Portanto, é usado menos sal na massa, mas o sabor permanece inalterado. Truque baseado em ciência

Você só pode usar metade da quantidade de sal para cozinhar macarrão: basta conhecer esse truque e confiar na ciência!

Existem muitas razões pelas quais é muito saudável limitar a quantidade de sal na sua dieta, especialmente tendo em conta que O sal usado como tempero representa apenas uma pequena porcentagem do sal que comemos. Na verdade, existe muito em outros alimentos que consumimos durante o dia.

O excesso de sal na dieta está associado a aumento da pressão arterial;O que, por sua vez, aumenta o risco de infecção Pressão alta, doenças cardíacas e derrame.

Também pode contribuir para retenção de água, causar inchaço e edema;. Uma dieta rica em sal pode danos nos rins, Sobrecarregando-os com a filtragem do excesso de sódio e causando, não surpreendentemente, doenças renais de longo prazo.

até o artérias Eles não estão protegidos dos riscos causados ​​pela ingestão excessiva de sal, pois ter uma quantidade excessiva de sal no organismo pode causar um desequilíbrio nas funções do organismo.resina, ou no revestimento interno dos vasos sanguíneos.

Uma dieta muito salgada pode eventualmente ser seguida afetar adversamente a saúde óssea, Onde o cálcio é eliminado na urina, o que aumenta o risco de infecção Osteoporose.

Quanto sal você pode comer por dia?

Para um adulto saudável com peso normal, a OMS recomenda: O consumo de sal é inferior a 5 gramas por diaEquivalente cerca de uma colher de chá. No entanto, a média global ultrapassa largamente esta quantidade, especialmente em países onde é generalizado o consumo de produtos alimentares produzidos industrialmente (lanches) e onde se come habitualmente fast food.

Escolher alimentos frescos, limitar o sal de cozinha e ler os rótulos dos alimentos pode ajudar a manter um equilíbrio saudável em sua dieta. Porém, no preparo de alguns alimentos, parece que não se pode prescindir do sal, como no preparo de macarrão. Como fazemos nesses casos?

Cozinhar macarrão com menos sal e ainda obter o mesmo sabor: é possível

Forio Brigenti, professor de Ciência dos Alimentos da Universidade de Parma, explicou isso Para reduzir a ingestão de sal Quando cozinhamos macarrão, isso é o suficiente Cozinhe o macarrão em água sem sal Para quase todos os processos de cozimento Salgue a água quando faltarem dois minutos para terminar de cozinhar o macarrão. Seja lá o que for.

desta maneira A massa só terá tempo de absorver o sal nas camadas mais superficiais. Ou seja, aqueles que entram em contato com as papilas gustativas da nossa língua e assim nos fazem sentir o delicioso sabor da massa. desta maneira O sabor da massa será o sabor “certo”, mas comeremos muito menos sal!