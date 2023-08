Ele encontrou um verme de 8 cm de comprimento em seu cérebro

Ela sofre de depressão e perda de memória há algum tempo, e esta australiana de 64 anos nunca poderia imaginar o porquê: um verme se alojou em seu cérebro, Ovidascaris Robertsi Tem 8 centímetros de comprimento e é comumente encontrado em cobras. O verme foi extraído vivo pelo neurocirurgião Hari Priya Pandey, do Hospital de Canberra onde a mulher estava internada. Segundo os cientistas, como guardião Este será o primeiro caso no mundo em que o parasita foi encontrado em humanos e o relatório foi publicado na revista Doenças infecciosas emergentes .

A mulher foi internada pela primeira vez no hospital em janeiro de 2021, após sofrer três semanas de doença Dor abdominal e diarreia seguida de tosse seca persistente, febre e suores noturnos. Desde 2022 eles também aderiram Perda de memória e depressão, a ponto de necessitar de internação no Hospital Canberra. Uma ressonância magnética do cérebro do paciente revelou anormalidades que exigiram cirurgia. Os neurocirurgiões costumam lidar com infecções no cérebro, mas esta foi uma surpresa: “Oh meu Deus, você não vai acreditar no que acabei de encontrar nesta senhora, enquanto ela estava viva”. verme se contorcendo!”, gritou Hari Priya Pandey para seu colega, Sanjaya Senanayake, o médico infectologista que estava tratando da paciente. Um laboratório de parasitologia confirmou que ela era uma Ovidascaris RobertsiÉ um nematóide comumente encontrado em cobras.

Razões possíveis

O paciente reside em uma área de lago onde também são encontradas cobras. Embora a mulher não tivesse contato direto com as cobras, ela frequentemente coletava ervas ao redor do lago para usar na culinária, e os cientistas especulam que a cobra pode ter espalhado o parasita por meio de excrementos liberados na grama. Um tratamento específico para o paciente tem sido estudado com o objetivo de evitar que outras larvas invadam outras partes do corpo, como o fígado por exemplo. No momento, a mulher está se recuperando bem e continua sendo acompanhada de perto.

(Abaixo estão fotos tiradas do artigo Migração de larva de neurônios humanos causada pelo inseto Ophidacaris robertsi Ascarid: imagem de ressonância magnética; A larva foi removida do lobo frontal direito. Outra foto da lagarta, com 8 centímetros de comprimento e 1 milímetro de diâmetro).