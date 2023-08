O ‘último lançamento de dados’ para a vacina contra o VIH: o início dos testes

“O último lançamento dos dados.” Assim, um novo estudo sobre vacinas contra o VIH está em fase final. É uma pesquisa intitulada preparação para pré-vacinaçãoO seu sucesso poderá marcar o início de uma nova fase no desenvolvimento de vacinas. Por outro lado, o seu fracasso poderá levar os imunologistas a abandonar uma geração inteira de vacinas. Dar a notícia é CNN. Actualmente não existe vacina contra o VIH, embora mais de 600.000 pessoas tenham morrido de doenças relacionadas com a SIDA só no ano passado. Muitos estudos foram feitos ao longo dos anos, mas todos foram proibidos porque não eram eficazes.

Pesquisa PrEPVacc – conforme mencionado em localização Oficialmente, é liderado por africanos e apoiado pela Europa. Pela primeira vez, combina a avaliação de vacinas experimentais contra o VIH com a profilaxia pré-exposição (PrEP) simultaneamente. Um total de 1.513 participantes, homens e mulheres com idades entre 18 e 40 anos, participaram do experimento em 2020.

“E se eu falhar? De volta às raízes »

Entre os muitos estudos fracassados, um em particular apresentou algum grau de eficácia relevante (30%), embora não seja suficiente para defini-lo como válido. Chamava-se RV144 e os cientistas começaram a partir daqui com a vacina PrEPVacc. “Esta é uma evolução do RV144, não uma revolução”, explica Jonathan Weber, coordenador do PrEPVacc e diretor do Imperial College Centre for Academic Health Sciences, em Londres. Estes dois sistemas ainda não foram sujeitos a estudos de eficácia. “Estas são as melhores vacinas que a ciência médica pode fornecer neste momento”, acrescenta. Por isso, acredita que “se o estudo falhar, será um regresso à o básico. Não há nada que possa ser Melhor do que esta geração de vacinas.

