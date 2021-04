Portanto, recomeçamos a partir de 26 de abril – Corriere.it

Observação 23 de abril Eles serão Dados de observação semanal Que chegará em 23 de abril para determinar quais áreas podem entrar na faixa amarela. A lista das diferentes equipes será atualizada todas as semanas. O número de pessoas infectadas recentemente será levado em consideraçãoMas também aquele que foi curado. Eles vão avaliar um ao outro Manutenção de instalações sanitárias E lugares ocupados em terapia intensiva. Mas, acima de tudo, serão examinados dados sobre pessoas vacinadas, com atenção especial aos idosos e vulneráveis. O número base a ser observado ainda será o número do valor Rt, Índice de transmissão Covid 19.









A partir de 26 de abril jantar e futebol A primeira a partir, no dia 26 de abril, será Bares e restaurantes com mesas ao ar livre. Eles serão capazes de acomodar clientes para almoço e jantar. Deve haver no máximo quatro pessoas à mesa, O número de comensais só poderia aumentar se morassem juntos. Não será possível parar do lado de fora do prédio, nem comer e beber em pé. A entrega de itens para viagem e entrega em domicílio ainda é permitida. Também é possível praticar esportes ao ar livreNão apenas individualmente. Além da ginástica, corrida, ciclismo e tênis já permitidos agora, você pode jogar basquete e futsal. Cinemas e teatros estão reabrindo, sempre respeitando o princípio do distanciamento Capacidade limitada. Museus, galerias e parques arqueológicos serão abertos. Basta reservar e seguir as orientações já estabelecidas que prevêem a admissão limitada e as visitas com tempo limitado.





O público está nos estádios Já em 1º de maio, pode ser possível participar de eventos esportivos Em corredores e campos de esportes. O número de espectadores permitidos será especificado no decreto, mas a hipótese contida no documento elaborado pelos técnicos do Ministério prevê a entrada 500 pessoas dentro de prédios fechados e 1.000 ao ar livre. O Comitê Técnico Científico está estudando as diretrizes para glTênis internacional Programado para no Foro Italico em Roma De 8 de maio.

Na piscina a partir de 15 de maio Meados de maio Data marcada para voltar a nadar. Você pode ir para as piscinas ao ar livre, no entanto Você também pode voltar para a praia. Nos estabelecimentos é permitido providenciar espreguiçadeiras e guarda-sóis desde que respeitada a distância. Entre o dossel e outro na mesma fileira deve haver 4 metros e meio, entre fileiras diferentes 5 metros. As cadeiras e espreguiçadeiras devem ser colocadas a 2 metros de distância. Os restaurantes e bares nesses estabelecimentos seguem as mesmas regras dos demais locais públicos. READ "Ciências básicas contra COVID-19"

Reabertura e novas normas: visões

Restaurantes dentro A partir de 1 de junho Os restaurantes também poderão acomodar os clientes no interior, mas apenas para o almoço. Os protocolos foram alterados e a distância entre as mesas aumentada para dois metros. Para os funcionários, continua sendo seu dever usar a máscara, proteção que os clientes também devem usar quando não estiverem sentados à mesa. Não será possível jantar no interior.