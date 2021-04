Resistência à Covid da Universidade de Pádua. “A ciência e a cultura nos salvaram”

Pádua. Ele foi guiado por aqueles antes dele que conheciam a escuridão da crise intensa, fazendo da universidade um farol na escuridão. Assim, após 77 anos, Rosario Rizzuto confiou as palavras e preocupações do Concept Marchesi, tornando-se seu, para declarar abertura “em nome desta Itália aos trabalhadores, artistas e estudiosos, o 799º ano letivo da Universidade de Pádua”.

Em 1943, o inimigo era o fascismo, e hoje o flagelo contra o qual se levanta o conhecimento livre – fortalecido pela pesquisa – é Covid. Mas essa nova batalha também traz dor e esperança. “A abertura do ano letivo, o último do meu estado, acontece enquanto uma trágica epidemia continua a perturbar a vida social, a economia, os projetos e as perspectivas de vida no mundo interior e para cada um de nós.” O Reitor começa a se recuperar posse de Aula Magna após a cerimônia de Abad há um ano.

O público voltou, ainda que reduzido às autoridades acadêmicas apenas segundo a vontade do vírus que ainda guarda a festa, mas não conseguiu minar o sentido da instituição que celebra as tradições “, uma universidade que era, como em todos os momentos difíceis, sua longa história nunca parou, uma orgulhosa protetora da ciência e da cultura no Serviço à sua comunidade ».

Este momento foi também festejado com a mensagem do Primeiro-Ministro Draghi, que veio de surpresa pela manhã, lembrando a importância do confronto entre alunos e professores “que pude vivenciar pessoalmente na Faculdade de Ciências Estatísticas desta universidade, como Ensinei macroeconomia em 1976-1977 “e ele afirma que 14.000 se formaram desde o início da epidemia” Entre eles, quero citar Sami Basu, que é formado em Biologia Molecular e cujo exemplo é realmente uma inspiração “; Portanto, em homenagem ao memorial, ele vai “para o Professor Giuseppe Basso, Diretor da Escola de Oncologia Infantil que reprovou devido a Covid.”

Assim, o Primeiro-Ministro elogiou os resultados obtidos apesar das dificuldades que o período testemunhou, “algumas delas em questões como o ambiente, sustentabilidade e tratamentos médicos inovadores, não só úteis no futuro mas também necessários na atualidade”, e afirma o papel das mulheres na medicina. “Sou dois terços dos alunos” e convida os alunos a “cumprir não só uma missão académica mas também uma missão cultural, com um esforço corajoso e uma procura paciente da verdade e do conhecimento”.

Para quebrar o impasse, Draghi aceitou a mensagem de vídeo do presidente do Senado relembrando projetos ambiciosos para a universidade, como o Palácio das Experiências: “Estas são as ideias e projetos que realmente fazem a diferença”, disse Maria Elisabetta Casilati, “Exemplos que o Parlamento e o governo antes deles deve primeiro demonstrar que eles perceberam que cada euro dedicado a universidades e pesquisa científica deve ser investido no crescimento e desenvolvimento de todo o sistema do país. Os recursos são chamados de Fundo de Recuperação da Próxima Geração da União Europeia e devemos usá-los para tratar sabiamente os danos da epidemia e ser os arquitectos do novo Renascimento. Um desafio em que o papel da universidade é central porque é aqui que se formam os homens e mulheres que vão liderar. A Itália de amanhã ».

Em relação, no entanto, ao Ministro da Universidade e Pesquisa: “A ciência e a pesquisa têm a oportunidade de estar mais uma vez no centro das atenções políticas e econômicas”, diz Maria Cristina Mesa, “pela primeira vez temos a oportunidade de dar lenha para projetos por meio de financiamento principal. ”Isso deve permitir que o progresso seja feito no nível dos estoques“ O mundo deve reconhecer os benefícios que transcendem as diferenças. Isso permite que mais liberdade seja dada às universidades individuais, mas as opções devem ser financiadas, incentivadas e auxiliado no investimento através da recuperação: devemos construir pesquisa, resultados e inovação para o futuro para responder aos grandes desafios digitais, ambientais, de transporte e saúde. Nossa próxima geração de União Europeia ».

O presidente da Crui, Ferruccio Resta, também está conectado: “Estamos saindo de um ano trágico, estamos cansados”, afirma “Falamos do meu pai, dos erros que cometemos e olhamos com orgulho para a capacidade de resposta. Agora nós precisamos olhar para o futuro, devemos nos perguntar qual universidade será capaz de enfrentar desafios, interceptar novas necessidades e desenvolver habilidades para enfrentar os grandes desafios. É hora de reformas antes mesmo do financiamento ”.

Esta é a mensagem do presidente do Veneto Zaya, que apresenta Poe ao “pioneiro”, agradecendo ao presidente da Universidade pela frutuosa colaboração com que se junta o prefeito Giordani: “Graças a ele, nossa Universidade se prepara para celebrar oito séculos de vida forte em estatura e prestígio. Reconhecimento e tem projetos concretos em andamento que terão sucesso em décadas. Afinal, Pádua e a Universidade estiveram ligadas por séculos em uma simbiose muito estreita. ”Em seguida, analisando os resultados do Diretor Geral Scutari, que espera simplificar regulamentos e controles.

Assim, abrindo as portas do ano letivo na esperança de uma virada em relação à pandemia, Rizzuto envia uma mensagem que fala de ciência, com o compromisso da universidade com a batalha de Covid, e com os direitos: retomando o fio há seis anos, e com uma reflexão de Julio Regeni, de quem ainda esperamos justiça, e quanto a ele, hoje pediu que Patrick Zaki fosse libertado da injusta prisão.

Assim, depois de relembrar o que foi conquistado neste “ano terrível que não viu abrandamento do emprego”, retomou o compromisso para um mandato constituído por obras com pioneiros como o Quartel Piave, no contexto de um amplo campus que integração selada com a cidade, e investimento no capital humano. Começando com cerca de 700 investigadores nomeados e a liberdade de desenvolvimento concedida aos departamentos, na esperança de que “o último capítulo dos meus departamentos venha a testemunhar o fim da epidemia e que venha Que possamos olhar para frente sem as preocupações de hoje. ”A- Longos aplausos o saúdam:“ Faça-me mover. ”O homem sussurra atrás do mundo. –

