A chegada do novo clínico geral aos Voltana

A partir de 1º de maio, um novo GP estará trabalhando para Voltana. A tarefa de substituição, após a demissão dos médicos responsáveis, Laura Bandini e Michelangelo Manolio Fabri, está de facto confiada à Dra. Anissa Simone, que irá trabalhar ao lado da Dra. Andrea Nanni na região de Lugues.

Consciente da importância da medicina local e de uma rede organizada de clínicos gerais, Ausl Romagna continua seu compromisso em encontrar alternativas definitivas com dois médicos que fizeram acordos para o restabelecimento da medicina coletiva e o fortalecimento da Casa della Salute di Voltana. A equipe do GP trabalhando a partir de 1º de maio, mesmo com um a menos do que o médico anterior, irá, em qualquer caso, garantir que a assistência seja fornecida a todos os cidadãos Voltano. Tal como escrevemos no documento político “Ordem Social e Sanitária em Lugo em Tempo de Covid”, exigido pelas forças maioritárias e aprovado pela Câmara Municipal – comenta o Presidente da Câmara de Lugo, David Ranale – é absolutamente necessário fortalecer a medicina regional, os centros de saúde e centros de saúde. Continuando a alcançar a meta que nos propomos no menor tempo possível. ”“ Planejaremos o quanto antes, junto com o prefeito, consultar a Dra. Simone, Dra. Dra. Os gerentes de Nani e Ausl – Presidente da Voltana-Chiesanuova-Ciribella, Valeria Monti – explica. Para Dr. Sa Bandini e Dr. Manolio Fabri agradece a toda comunidade pelo serviço prestado nestes meses difíceis. Também expresso meus melhores votos à Dra. Simone para seu novo emprego. Junto com o Prefeito, continuaremos a trabalhar para que em breve Ausl possa apresentar alternativas definitivas para garantir a continuidade dos cuidados e promover a medicina regional através da Casa della Salute que atende o Território do Norte do Município de Lugo. ”