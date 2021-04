Alcançar um estado ideal de bem-estar psicossomático é um desejo muito difundido. Existem muitas pessoas que seguem programas de treino diários ou seguem uma dieta saudável para se manterem saudáveis ​​e prevenirem muitas doenças. No entanto, todas essas atividades e precauções são suficientes para atingir o estado ideal de bem-estar psicossomático? Há um aspecto que às vezes é esquecido que, de fato, pode realmente ser crítico para o sucesso de nossas intenções. O segredo que poucos sabem que têm um físico perfeito é revelado diretamente pela ciência e vamos ver o que é a seguir.

A importância de uma imagem mental de si mesmo

Mesmo antes de a ciência começar a se interessar pelo estudo da autoimagem, encontramos na literatura descrições maravilhosas dessa construção. Entre os inúmeros romances de que se pode extrair a definição, podemos citar a famosa obra-prima de Berandello, Ono, Nobody and One Hundred Thousand. As letras revelam claramente nas páginas do texto quantas imagens diferentes cada pessoa possui e quais são as diferentes imagens dela. Quando falamos em autoimagem, estamos nos referindo à ideia que cada pessoa tem de si, à sua forma de interagir com o mundo, na ação e no ser.

Esses são os valores que ele põe em jogo que estão intimamente relacionados à autoestima e ao senso de autoeficácia. Bem, muitos se perguntarão como isso se relaciona com o treinamento físico, esportes e bem-estar. Na verdade, a relação é tão forte que um estudo científico a esclareceu por meio do desenvolvimento de um programa de treinamento mental.

O segredo que poucos sabem que têm um físico perfeito é revelado diretamente pela ciência

Um Estúdio O conduzido pela Cornell University há alguns anos demonstrou o efeito da imagem corporal no treinamento de força. A pesquisa incluiu um grande grupo de mulheres rurais de meia-idade. O estudo focou sua atenção na correlação e interconexão entre o treinamento físico e a melhoria da autoimagem mental.

Aqueles com uma melhor autoimagem podem alcançar resultados mais significativos durante o treinamento. Além disso, o treinamento frequente ajuda a melhorar sua autoimagem. De acordo com os cientistas, o treinamento regular ajuda a melhorar a capacidade de se imaginar em forma, saudável e com energia.

Ao mesmo tempo, essas imagens podem ajudar a aumentar o desejo de bem-estar e aumentar a sensação de realização após um treino. Assim, fica evidente que a melhor autoimagem contribui para o alcance de ótimos resultados no treinamento. Ao mesmo tempo, bons resultados reforçam essa imagem e aumentam os níveis de autoestima e autoeficácia.

