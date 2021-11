Inverno chegou? Saia e treine: aqui estão as sugestões

Se o desejo de silêncio prevalecer em casa nos meses mais frios, não o faça. Vista-se bem, calce o tênis e saia: os esportes ao ar livre esperam por você

Frio, chuva e nevoeiro, mas também muitos dias de sol que ajudam Corpo e mente para superar este períodoE reduzir a depressão, controlar o metabolismo e aumentar o sistema imunológico. sim porque Os esportes ao ar livre estão cada vez mais na moda a cada temporada. Muitos fatos se prepararam para fazer propostas ao ar livre e experimentar algo novo. Vamos ver alguns deles juntos.

No jardim, a resistência está em forma com um sorriso. Mães na era de Covid: que experiência! Os nascidos neste período de pandemia, além da rotina normal, tiveram que abrir mão de muitas coisas. Agora estamos aos poucos tentando voltar ao normal, até mesmo no treinamento. “a partir de Setembro de 2021Cursos retomados nos parques das principais cidades italianas – explique Monica TarantoInstrutor de fitness e ioga, Fundador de programas de treinamento Mama Fit, a associação (ASD) que Organiza atividades esportivas para mães com filhos de seis semanas a três anos -. Voltar à forma logo após a gravidez é um desejo comum: Fitness para mãe e filho É uma ótima oportunidade. Muitas ideias divertidas para queimar calorias e não sozinhas. A originalidade está justamente na capacidade de treinar com alguém que não está inscrito no curso, mas que está igualmente envolvido: a criança. Eles não precisam de avós ou babás: O bebê no carrinho segue sua mãe no treinamento em que os programas originais que foram especificamente estudados são encontrados. É um jogo de ginástica baseado em Exercícios de alongamentoTonificando o primeiro coração “Músculos mamãe” qualquer assoalho pélvico, músculos abdominais, De volta, tenso devido à gravidez. Também com foco no bem-estar psicofísico. READ Risco de hospitalização dobrou - tempo

Após um período de descanso fisiológico de cinco semanas, os esportes podem ser reiniciados. O corpo passou por mudanças, que muitas vezes são difíceis de aceitar: A barriga ainda está um pouco perceptível, pernas pesadas E talvez com problemas de retenção de água, você pode ver curativos nos quadris e Ventoinha. com movimentos específicos e Uma boa alimentação, você pode voltar à forma com um sorriso. e humor obrigado. Sobre uma última recomendação roupas Mãe e filho: devem ser os primeiros CebolaProjetado para atividades ao ar livre. O bebê no carrinho não se move, Você tem que mantê-lo aquecido E encoraje cochilos que certamente acontecerão. ”

Corremos, mas não de uma forma “clássica” – Vovó ligou Running Virgin Active Experience E parece muito legal Em 10 cidades italianasMilão, Turim, Gênova, Bolonha, Roma, Florença, Veneza, Nápoles, Palermo, Catania: Nos encontramos no clube, depois partimos para uma experiência única. “Programa de treinamento exclusivo – explica Ilario Volpi Diretor de Experiência de Treinamento na Virgin Active, o criador – nascido da grande demanda por um retorno à corrida que se desenvolveu durante o bloqueio, Tridimensional, Para ser experimentado de maneiras diferentes, alinhadas com todos os canais Virgin Active: Ao ar livre e com a experiência revolucionária de fitness digitalE Através de novos formatos, séries e podcasts. O treinamento outdoor único na Itália com esta estrutura ocorre em grupos de no máximo 20 participantes, e esperar Quatro programas de treinamento:Andando Uma aula introdutória de corrida para quem gosta de caminhar, mas se dá muito bem com um especialista que guia e dirige; técnica Com um exercício completo de 360 ​​graus, o treinamento visa não apenas o treinamento preparatório, mas também as habilidades e habilidades motoras: Desempenho, velocidade, longo alcance Para quem já corre, mas quer melhorar o rendimento, faça preparativos frequentes para a maratona, acompanhe e encontre a diversão e o luxo de correr. Este último é o nível superior, destinado a quem já está familiarizado com a corrida, mas procura a perfeição. Existe também o programa Queimador, queimador de gordura, apenas digital, destinado ao treinamento intervalado. READ Muitas pessoas as jogam fora, mas esta pequena fruta de verão é um bem para a saúde

Cada grupo treina sob Sob a orientação do treinador e marcapasso Que funciona como uma esteira na corrida: Duas pessoas representando um novo modelo matemático, Capaz não apenas de orientar o desempenho dos participantes, mas também de motivá-los a alcançar Saúde mental e física. E a experiência não termina ao ar livre, mas continua dentro de casa, se quiser, nas discotecas: Basta pisar no tapete e começar a experiência de podcast, Uma nova forma de treinar baseada exclusivamente em ouvir a voz de cada treinador. Em Milão, para quem quer fazer exercício corrida indoor, Com modalidades de programa lá Pista de atletismo interna de 160 metros Feito em parceria com empresa adidas, No novo clube Milan BocconiA única empresa na Itália que possui pista de atletismo. Muitos benefícios: Correr é uma atividade completa que não causa perda de massa muscular: associado a outras atividades, um Fonte de energia adequadaNS Satisfaz muito o corpo e a mente. ”

É uma sugestão Ego Wellness Resort Clube histórico criado com o charme da paisagem toscana Uma grande academia ao ar livre com área de 14.000 metros quadrados, Actividades agendadas ao ar livre em esplêndida zona designada, assim como inúmeras actividades realizadas no ginásio coberto, com total segurança, cumprindo integralmente as normas. Crie uma alternativa externa Não substitua os esportes praticados na academia cobertaE Também não é uma área para quem ainda não confia nos esportes indoor, Seguro e protegido: Foi um sonho em uma gaveta Renato Malfati, fundador e CEO, por 39 anos, da Ego Wellness Resort. A Covid apenas acelerou a implementação. São muitas as atividades neste ginásio ao ar livre, mas focamo-nos nesse corpo e mente por excelência: em Templo do Bem-Estar, um espaço encantador de mais de 700 metros quadrados dentro de um pequeno bosque de imensos limoeiros, uma espécie de templo natural para realizar todo tipo de atividades imersas em um ambiente mágico. Tutoriais ioga NS pilates: Luxo total, uma redescoberta de interiores em meio ao verde, acalmada pelos sons da natureza. E você certamente não sentirá frio. READ É surpreendente como esta deliciosa fruta é benéfica para todos, especialmente os diabéticos مرضى

29 de novembro – 12h22

